Dejar Venezuela sin los hijos: el trauma familiar de una migración forzada por la crisis

"Estoy desesperado", dice Oswaldo, que logró pedir asilo y vive en Dallas, Texas, en un apartamento compartido con dos venezolanos que también dejaron atrás a sus familias. "Mi hijo menor, de 5 años, siempre me dice que quiere que vaya con él a jugar béisbol. La última vez que lo vi, cuando me fui, él tenía 3 años".

Cuando Oswaldo se fue, la pareja pensó que desde Estados Unidos él podía juntar un dinero para sacarlos a todos de Venezuela. El plan A era reunificarse en México. Oswaldo trabajó en un autolavado, ahorró y planificaron el viaje, pero cuando la esposa y los hijos llegaron al aeropuerto de Cancún, las autoridades migratorias los regresaron después de varias horas de arresto. Tocó empezar de cero y activar el plan B, que no podía ser Estados Unidos porque ella no tenía visa de turista.

"El menor siempre me dice: 'Papi, estoy cansado de verte por aquí'" — cuenta el padre. "Tranquilo, que cuando vaya jugamos juntos" — le responde Oswaldo. "Sí, claro, en 100 años" — replica el hijo, y con eso deja al papá sin respuesta. "Cuando me dijo eso, me pegó muchísimo. Uno dice: 'Diosito, por favor, no me cambies los planes'".