Denuncian que el gobierno de Trump deportó a venezolanos a través de un tercer país

"La información que maneja nuestra dirección de Asuntos Consulares es que no ha habido deportaciones," dijo un vocero. "No hay vuelos a Venezuela en este momento. De no haber vuelos a Venezuela, no puede haber deportaciones", explicó. "Puede que había algún caso muy puntual de personas que voluntariamente pidieron ser deportadas porque ya no querían estar en procesos legales acá".