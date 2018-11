Critican a Trump por cambiar la política de asilo en la frontera sur

La nueva norma, anunciada en la víspera por la Casa Blanca y por el propio Trump la semana pasada , niega el asilo a inmigrantes que ingresan al país ilegalmente (por lugares no autorizados), quienes además serán detenidos y puestos en proceso de deportación.

La caravana de migrantes que salió el 12 de octubre desde San Pedro Sula, Honduras, el pasado 12 de octubre, ha sido tildada por Trump como un intento de invasión al país por miles de ilegales, la mayoría de ellos criminales, “chicos malos”, y que su gobierno no le permitirá la entrada al país.

“Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que el embate de extranjeros ilegales cruce nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EEUU los rechazarán. ¡Los tribunales están pidiendo a Estados Unidos que haga cosas que no son factibles!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter el 21 de octubre. Los ataques no han terminado.