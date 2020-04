Corte Suprema rechaza suspender temporalmente la nueva regla de carga pública por la pandemia

En una decisión dividida de 5-4, la Corte Suprema de Justicia rechazó el viernes una petición para suspender temporalmente la nueva regla de carga pública. La moción fue presentada para evitar que, en el futuro, a los inmigrantes que acudan a los hospitales para curarse del covid-19 sean castigados, y con ello alejar los temores y se quedan en sus casas y no busquen ayuda médica.

La petición

En la demanda (Make the Road New York v. Cuccinelli), organizaciones legales y de defensa sin fines de lucro, entre ellas ‘Se Hace Camino Nueva York’ y el ‘Catholic Charities Community Services de Nueva York’, advirtieron acerca del devastador impacto que la nueva regla tiene en una comunidad que, presa del miedo y la confusión, no acude en ayuda para salvar sus vidas.