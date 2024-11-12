México reforzará sus consulados en EEUU ante posibles deportaciones masivas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno está reforzando su red de consulados en Estados Unidos ante las potenciales deportaciones masivas que el presidente electo Donald Trump busca implementar.

En su conferencia de prensa de este martes, Sheinbaum respondió preguntas de la prensa sobre la amenaza de Trump de ordenar deportaciones masivas tras asumir la Casa Blanca en enero del año entrante.

La presidenta reiteró su promesa de “defender” a los inmigrantes mexicanos ante los amagos de Trump a través de los consulados.

“Estamos reforzando los Consulados”, dijo. “Decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los Consulados”.

La de Estados Unidos es la red consular de mayor extensión del gobierno mexicano en el exterior. Actualmente México cuenta con 52 consulados y una sección consular en la embajada de México en Washington DC.

Sheinbaum reiteró que su administración apoyará a los inmigrantes mexicanos a través de esa red de consulados.

México busca una reunión con el gabinete de transición de Trump

En su rueda de prensa, Sheinbaum declaró que su administración busca acordar un encuentro con el gabinete de transición de Trump, una vez que sean ratificados sus integrantes.

“ Estamos trabajando nosotros también para que, en su momento, si es posible, pueda haber una reunión con el Gabinete de transición del presidente Trump y las autoridades mexicanas para poder avanzar previamente en la coordinación”, declaró.

Previamente, tras el triunfo de Trump, Sheinbaum había mencionado el 6 de noviembre que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabajaba en un “esquema” de apoyo a inmigrantes ante la posibilidad de deportaciones masivas.

Antes y después de su triunfo electoral, Trump ha utilizado el tema migratorio como una de sus armas políticas hacia el interior y exterior de Estados Unidos. Por ejemplo, durante las campañas Trump criticó duramente la política migratoria del gobierno del demócrata Joe Biden.

Lo acusó de permitir el ingreso descontrolado de inmigrantes a través de la frontera sur, pese a que la cifra de detenciones por cruces ilegales está en su nivel más bajo en cuatro años. El republicano además amagó al gobierno de Sheinbaum con la imposición de aranceles de 25% o más si México no frena el flujo migratorio proveniente en su mayoría de Centroamérica.

Los planes de deportaciones masivas de Trump han encendido las alarmas entre grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y entre organismos internacionales de derechos humanos que abogan por el derecho al asilo de los migrantes.

En día recientes, Trump ha nominado a varios políticos de línea dura en materia migratoria para ocupar puestos clave en su administración. Por ejemplo, nombró a Tom Homan como nuevo ‘zar de la frontera’, un exoficial de la Patrulla Fronteriza quien ya se había desempeñado como jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la primera gestión del republicano.

Trump ha descrito a Homan como un “ fiel defensor del control fronterizo”. Además, según reportes, Trump se alista para nominar a Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur , como secretaria de Seguridad Nacional. Noem también respalda el duro enfoque antiinmigrante de Trump.

México además enfrenta la amenaza de la restauración del programa ‘Quédate en México’ a través del cual Trump obligó en su primer mandato al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a recibir a migrantes de otros países mientras las cortes estadounidenses resolvían sus solicitudes de asilo.

Sheinbaum reiteró este martes que busca acercamientos con el equipo del presidente electo Trump para resolver distintos temas en la agenda bilateral.

“ Nos estamos preparando para poder tener estas reuniones previas y también trabajando en lo que tiene que ver con la relación económica, el tema de migración, el tema de seguridad y otros temas de alto nivel que tenemos que ver, si se puede, antes de que llegue el presidente Trump, en una reunión”, declaró.

Desde el 6 de enero, Sheinbaum ha buscado calmar los temores de la comunidad empresarial y de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos ante los amagos de Trump en materia comercial y migratoria. La presidenta ha insistido en que sostendrá una "buena relación" con Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump. El 7 de noviembre sostuvo una llamada telefónica con Trump que ella calificó como "muy cordial".

Especialistas sostienen que el gobierno de Sheinbaum debe evitar cometer los errores que cometió el gobierno de su antecesor , López Obrador, al lidiar con Trump. Por ejemplo, exfuncionarios del gobierno de López Obrador sostienen que el expresidente cedió ante las presiones del republicano sin oponer la suficiente resistencia.

