Sheinbaum trata de calmar temores ante triunfo de Trump y promete defender a inmigrantes de deportaciones masivas

Video Sheinbaum felicita a Trump y envía un mensaje de calma a los mexicanos: "No hay motivo de preocupación"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “no hay ningún motivo de preocupación” ante el triunfo electoral del republicano Donald Trump tras las amenazas del expresidente en materia comercial.

En su conferencia de prensa, Sheinbaum envió un mensaje para calmar los temores entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y entre la clase empresarial con inversiones de México.

“ A todas y a todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y empresarios mexicanos: no hay motivo ninguno de preocupación”, dijo la presidenta este miércoles.

Aunque no hizo alusión a las amenazas de Trump en materia comercial, durante las campañas el republicano amagó con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si el gobierno de México no frena el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

La amenaza es similar a la que hizo Trump en 2019 al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el republicano amagó con imponer aranceles de hasta 25% si México no frenaba una ola migratoria en aquel momento.

López Obrador respondió con el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional para frenar el paso de los migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. En distintas ocasiones Trump ha alardeado de cómo presionó a México para contener el flujo de migrantes.

“México siempre sale adelante”, dice Claudia Sheinbaum

La titular del ejecutivo federal agregó que México “siempre sale adelante” y que habrá una “buena relación” con Estados Unidos ante el triunfo de Trump.

“ México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos, estoy convencida de ello”, expresó.

Sheinbaum dijo que aún no se había comunicado con Trump ya que aún estaba a la espera de que “sea oficial el triunfo”, aunque no especificó exactamente en qué momento podría enviar su mensaje.

En 2020, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió su felicitación a mediados de diciembre al demócrata Joe Biden, hasta que el Colegio Electoral estadounidense recibió los votos de cada estado.

Promete defender a inmigrantes mexicanos ante amenaza de deportaciones masivas

Ante el plan propuesto por Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus migratorio, Sheinbaum prometió defender a los inmigrantes mexicanos que podrían resultar afectados.

“Vamos a estar siempre con ellos y defendiéndolos, esa es nuestra tarea y nuestra función”, declaró.

En las campañas, Trump dijo que, de llegar a la Casa Blanca, aplicaría la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ (Alien Enemies Act) de 1798, para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus migratorio.

De acuerdo con un reporte del Brennan Center for Justice, una organización liberal sin fines de lucro con sede en Nueva York, al emplear esa ley “Trump podría realizar deportaciones sumarias, es decir, sin llevar a cabo audiencias judiciales ni otros procesamientos”.

En su rueda de prensa de este miércoles, Sheinbaum agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) próximamente presentará un programa de apoyo para los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos.

“Vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los Consulados, porque los Consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos”, declaró.

Especialistas advierten impacto económico en México ante victoria de Trump

Antes de la victoria electoral del republicano este 5 de noviembre, un reporte de Gabriela Sillar, directora de análisis financiero de Banco Base, una institución financiera con sede en la Ciudad de México, advirtió de los posibles efectos adversos de un triunfo del republicano.

“Si gana habrá dos tipos de impacto: el de corto plazo en el mercado financiero y en el largo plazo en la economía real de México. Si Trump gana es muy posible que el tipo de cambio se suba al menos a 20.50 pesos por dólar, ante el miedo por sus amenazas”, escribió la analista.

Desde el martes, el valor del peso frente al dólar registró una alta volatilidad. Aunque durante la madrugada del miércoles se depreció a 20.80 pesos por dólar, al final de la jornada se vendió a 20.26 por dólar.

“ La materialización de cualquiera de estas amenazas, así como fueron dichas en campaña, podrían llevar a la economía mexicana a una recesión y posiblemente a una crisis”, alertó la especialista.

