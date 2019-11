Conoce a Martín Batalla, uno de los dreamers que llevó al gobierno a la Corte Suprema para defender DACA

Fue este el argumento que utilizaron 26 estados gobernados por republicanos, encabezados por Texas, para pedirle a la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen que cancelara ambos programas, y acusaron al gobierno de no haber publicado previamente el nuevo reglamento en el Registro Federal (diario oficial) y permitir el comentario público antes de su entrada en vigor.

La demanda

En 2016 Batalla, con el respaldo de la organización proinmigrante “Make the Road New York” y otros beneficiarios, presentaron una querella contra la orden preliminar emitida por Hanen. Luego, ante la posibilidad de que Donald Trump pusiera fin a DACA, como lo había prometido durante su campaña, junto con la organización “Se Hace Camino New York” solicitaron enmendar su demanda para impugnar la determinación del mandatario republicano.