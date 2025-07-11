Apoyo récord a la inmigración, aumenta rechazo a las deportaciones y al muro fronterizo desde la vuelta de Trump: encuesta de Gallup

Video Redada en California: ¿Por qué trabajar en una granja de marihuana legal podría costarte la residencia?

Apenas unos meses después de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca en medio de una ola de sentimiento antiinmigratorio, la proporción de adultos estadounidenses que afirman que la inmigración es "algo positivo" para el país ha aumentado considerablemente, incluso entre los republicanos, según una nueva encuesta de Gallup.

Aproximadamente 8 de cada 10 estadounidenses (el 79 %) afirman que la inmigración es "algo positivo" para el país hoy en día, lo que representa un aumento con respecto al 64 % de hace un año y un punto álgido en la tendencia de casi 25 años. Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que la inmigración es algo negativo en este momento, en comparación con el 32 % del año pasado.

Durante el mandato del presidente Joe Biden, las opiniones negativas sobre la inmigración aumentaron notablemente, alcanzando un punto álgido en los meses previos a la toma de posesión de Trump, un republicano. Los nuevos datos de Gallup sugieren que los adultos estadounidenses están volviendo a adoptar una postura más proinmigrante, lo que podría complicar la iniciativa de Trump de implementar deportaciones generalizadas y otras políticas antiinmigratorias. La encuesta muestra una disminución del apoyo al tipo de deportaciones masivas que Trump ha promovido desde antes de su elección.



Desde que asumió el cargo, Trump ha instado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a hacer todo lo posible para implementar "el mayor programa de deportaciones masivas de la historia". Su administración también ha presionado para limitar el acceso a beneficios federales para inmigrantes sin estatus legal, ha buscado revocar la ciudadanía de inmigrantes que cometen delitos y está trabajando para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas sin estatus legal o que se encuentran en el país temporalmente.

En general, la opinión de los estadounidenses sobre las políticas de inmigración ha cambiado drásticamente en el último año, según las encuestas de Gallup, incluso entre los republicanos, quienes se han mostrado mucho más satisfechos con los niveles de inmigración desde que Trump asumió el cargo, pero también han mostrado un mayor apoyo a las vías para obtener la ciudadanía para las personas que residen en el país sin documentos.

La tendencia general también muestra que la opinión pública, en general, es mucho más favorable a los inmigrantes que hace décadas.

La gran mayoría de los adultos estadounidenses considera que la inmigración es positiva

Esta visión más positiva de los estadounidenses sobre la inmigración se debe principalmente a un cambio entre republicanos e independientes.

Aproximadamente dos tercios de los republicanos ahora consideran que los inmigrantes son "algo positivo" para el país, en comparación con el 39% del año pasado. Y los independientes pasaron de aproximadamente dos tercios el año pasado al 80% este año.

Los demócratas han mantenido su visión abrumadoramente positiva de la inmigración en los últimos años.



El porcentaje de estadounidenses que desea una reducción de la inmigración ha disminuido significativamente. Desde que Trump asumió el cargo, los republicanos se han mostrado más satisfechos con el nivel de inmigración en el país.

El porcentaje de estadounidenses que desea una "reducción" de la inmigración en Estados Unidos bajó del 55% al 30%. Si bien ahora son menos los estadounidenses que desean reducir el número de personas que llegan a Estados Unidos desde otros países, son más los que desean que se mantengan los niveles de inmigración que los que desean niveles más altos. Aproximadamente 4 de cada 10 republicanos opinan que la inmigración debería mantenerse en su nivel actual, y solo el 26% opina que debería aumentarse.

La encuesta sugiere que las fuertes opiniones antiinmigrantes de los republicanos, destacadas antes de las elecciones de noviembre —que contribuyeron al regreso de Trump a la Casa Blanca— se han desvanecido en gran medida. El porcentaje de republicanos que opina que la inmigración debería reducirse disminuyó de un máximo del 88% al 48% en el último año. Cerca de 4 de cada 10 republicanos ahora opinan que los niveles de inmigración deberían mantenerse, y solo 1 de cada 10 desearía un aumento.

Gran parte de este movimiento republicano probablemente proviene del apoyo a la estricta aplicación de la ley migratoria de la administración Trump, pero también hay indicios en las encuestas de Gallup de que los republicanos han mostrado un mayor apoyo a las vías para obtener la ciudadanía para los inmigrantes que residen ilegalmente en el país y son más propensos a ver beneficios de la inmigración que podrían contradecir las prioridades de la administración Trump.

El apoyo a las deportaciones cae de forma generalizada

El apoyo a elevar el número de agentes en la Patrulla Fronteriza ha caído 17 puntos desde el año pasado, hasta el 59%. Y el apoyo a la expansión del muro en la frontera con México ha caído ocho puntos hasta el 45%. Esto, según Gallup, refleja seguramente que estas medidas son percibidas como menos necesarias dada la fuerte caída de los cruces.

Además, la encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses está a favor de permitir que los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos tengan la oportunidad de obtener la ciudadanía estadounidense si cumplen ciertos requisitos durante un período determinado.

Casi 9 de cada 10 adultos estadounidenses (el 85%) están a favor de una vía para obtener la ciudadanía para los inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia, y casi la misma cantidad afirma estar a favor de una vía para obtener la ciudadanía para todos los inmigrantes que se encuentran en el país sin documentos, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Ese mayor apoyo a las vías para obtener la ciudadanía proviene principalmente de los republicanos, de los cuales aproximadamente 6 de cada 10 ahora la apoyan, frente al 46 % del año pasado. El apoyo ya era muy alto entre independientes y demócratas.

El apoyo a la deportación de inmigrantes que se encuentran en el país sin documentos también ha disminuido de forma generalizada, pero de forma menos significativa. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses están ahora a favor de la deportación de inmigrantes que se encuentran en el país sin documentos, una cifra menor a la de hace medio año.