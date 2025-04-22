La científica de Harvard que lleva dos meses detenida por ICE por llevar en su equipaje embriones de rana

Video Estudiantes protestan contra la Universidad de Columbia por “complicidad con autoridades migratorias”

Kseniia Pertova, de 30 años, una científica rusa contratada por la Universidad de Harvard por su cualidades únicas, ha estado confinada en una cárcel migratoria desde mediados de febrero.

Pertova, considerada la única científica capaz de leer imágenes específicas de un microscopio utilizado para detectar cáncer, fue arrestada por agentes migratorios tras su llegada a Boston por llevar consigo embriones de rana que trajo de Francia a petición de su jefe.

Tras su arresto, los agentes migratorios en el aeropuerto de Boston le informaron que su visa estaba siendo revocada y ordenaron su detención.

"Me preguntaron si llevaba muestras biológicas en mi equipaje. Les dije que sí", declaró Petrova a la cadena NBC News. Según una declaración enviada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la científica "mintió" en sus declaraciones a los oficiales al no revelar el contenido de su equipaje.

Sin embargo, su defensa legal y expertos en derecho migratorio sostienen que esa razón no era suficiente para revocar la visa de la científica. En todo caso, la falta atribuida a la científica podría haber sido resuelta con la imposición de una multa, de acuerdo con la defensa de Pertova.

Tras su arresto, Pertova dijo a los agentes que temía volver a su natal Rusia, de donde huyó tras ser detenida por participar en protestas contra la invasión a Ucrania.

Entrevistada desde el Centro Correccional Richwood de ICE en Monroe, Louisiana, Pertova cuestionó los criterios utilizados por el sistema migratorio en sus acciones contra los inmigrantes.

De acuerdo con distintos medios de comunicación que la han entrevistado a ella y a sus colegas, la científica pasa el tiempo de su reclusión estudiando libros de biología y jugando ajedrez. Sin embargo, también ha padecido las duras condiciones del confinamiento, donde los horarios de comida son irregulares.

En ocasiones el desayuno es servido a mitad de la madrugada, según los reportes sobre su detención.

"Yo lo llamaría una máquina trituradora", dijo Petrova. "Estamos en esta máquina, y a ella no le importa si tienes una visa, una tarjeta de residencia o una historia particular. [...] Simplemente sigue adelante".

Pertova, quien trabajaba como experta en el laboratorio Kirschner de Harvard, explicó a los agentes que le informaron sobre la cancelación de su visa que temía perder la vida si era deportada a Rusia, reportó el diario The New York Times.

“Sí, tengo miedo de regresar a Rusia”, dijo. “Temo que la Federación Rusa me mate por protestar contra ellos”.

El diario dijo que esas declaraciones habían quedado registradas en una transcripción del Departamento de Seguridad Nacional, según una copia entregada por el abogado de la científica al medio de comunicación.

Antes de su llegada a Harvard en 2023, Pertova había trabajado para un centro ruso de secuenciación genómica en un proyecto con financiación estatal. De acuerdo con el Times, Konstantin Severinov, un prominente biólogo molecular ruso, la contrató por sus cualidades únicas.

Severinov dijo al diario que desde que la entrevistó se percató que, además de sus capacidades científicas, Pertova también era una idealista que expresó su apoyo a la oposición política en Rusia.

Por ese motivo es que Severinov optó por contratarla como una consultora externa. Pero luego de que fue arrestada por protestar contra la invasión ordenada por Vladimir Putin de Ucrania, Pertova pensó que era momento de dejar el país.

“Cambié mi decisión de ‘nunca me iré de Rusia’ a ‘me voy de Rusia inmediatamente’”, dijo Pertova al Times.

El caso de Pertova es “impactante y revelador”, según un exfuncionario de DHS

En una entrevista con el Times, Lucas Guttentag, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, dijo que el gobierno federal está actuando de forma irregular en el trato que le da al caso de Pertova.

“El propio gobierno creó el supuesto estatus migratorio indebido que ahora es la base de su detención”, dijo Guttentag.

El experto, quien se desempeñó como asesor principal del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, cuestionó la forma en que está siendo llevado el proceso de Pertova, quien lleva más de dos meses detenida.

“Someter a alguien a este proceso está mal, y este caso es impactante y revelador”, afirmó Guttentag, quien se desempeñó como asesor principal del Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden.

En sus declaraciones al Times, Pertova dijo que la oportunidad de trabajar en Harvard era como estar en el paraíso.

"Estaba en el paraíso", dijo. "Me encantaría quedarme en el paraíso".

En Harvard, además de haber desarrollado programas únicos que permiten la lectura del microscopio especializado para detectar el cáncer, la científica también había trabajado en un proyecto que podría prevenir el envejecimiento.

La política antiinmigrante de Trump está impactando a la comunidad científica

León Peshkin, un prominente científico de Harvard y quien contrató a Pertova, dijo que las duras medidas contra la migración del gobierno están impactando negativamente a la comunidad científica de extranjeros en Estados Unidos.

"Ya está teniendo un efecto. Muchos colegas me dicen que personas que tenían pensado quedarse han cambiado de opinión porque necesitan viajar", dijo Peshkin.

De acuerdo con una encuesta de la revista científica Nature el 75% de los 1,600 científicos encuestados estaba considerando trasladarse a Europa o Canadá a raíz de las políticas migratorias de Trump.

