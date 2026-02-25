ley ¿Cuáles son los motivos por los que pueden quitarte la ciudadanía americana en 2026? Esto indican las autoridades En caso de que tengas dudas sobre tu estatus migratorio o tu proceso de naturalización, aquí te compartimos los motivos para perder la ciudadanía americana

Gobierno de Trump redobla esfuerzos para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas

En Estados Unidos ocurren diferentes fenómenos sociales entorno a la migración e inmigración, si vives en el país y te precupa tu estancia, en N+ Univision te compartimos cuáles son los motivos por los que pueden quitarte la ciudadanía estadounidense en 2026.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la ciudadanía puede perderse de manera voluntaria, cuando una persona decide renunciar formalmente, o en situaciones limitadas de carácter involuntario.

Perder o renunciar a la nacionalidad significa dejar de ser ciudadano estadounidense, lo que implica la pérdida de derechos y responsabilidades vinculadas a ese estatus.

Sin embargo, en algunos casos la persona podría seguir obligada a cumplir con compromisos fiscales o mantener ciertos vínculos administrativos.

Motivos por los que pueden quitarte la nacionalidad estadounidense

Las leyes federales contemplan escenarios específicos en los que una persona podría perder su ciudadanía:

Renuncia voluntaria: un ciudadano puede renunciar formalmente a su nacionalidad ante autoridades estadounidenses en el extranjero, generalmente en una embajada o consulado. Esta decisión debe realizarse de manera consciente y voluntaria.

Adquirir otra ciudadanía con intención de renunciar a la de EEUU.

Postularse a un cargo público en otro país: en ciertos casos, aceptar o postularse a un cargo gubernamental en una nación extranjera puede derivar en la pérdida de la ciudadanía.

Servicio militar en fuerzas armadas extranjeras.

Actos de traición.

Desnaturalización: en el caso de ciudadanos naturalizados, el gobierno puede iniciar un proceso de desnaturalización si se comprueba que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, ocultamiento de información relevante o si se incurre en ciertos delitos graves.

Un ejemplo reciente es el caso del exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime, investigado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades presentaron una denuncia civil de desnaturalización ante un tribunal federal en Miami, al señalar que el exfuncionario, originario de Haití, habría utilizado identidades distintas, fraude documental y un matrimonio fraudulento para obtener beneficios migratorios y posteriormente la ciudadanía estadounidense.

Según la acusación, el proceso incluyó declaraciones falsas durante trámites migratorios y de naturalización, además de la omisión de información relevante, lo que habría invalidado legalmente su estatus. El caso será litigado en el Distrito Sur de Florida y, como en todo procedimiento judicial, el acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

