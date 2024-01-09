Este 10 de enero arranca el proceso de reinscripción de TPS para venezolanos: todo lo que debes saber

Los inmigrantes venezolanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021 o antes bajo el programa Estados de Protección Temporal (TPS) deberán reinscribirse a partir de este miércoles 10 de enero para no perder sus derechos de permanencia en el país.

Deben hacerlo para también recibir el amparo de deportación por otros 18 meses, hasta el 10 de julio de 2025.

El período de reinscripción rige por 60 días hasta el 10 de marzo, señala la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés) en su página digital.

Los titulares del programa, unos 230,000 previstos en marzo de 2021, deberán renovar sus inscripciones por medio del formulario I-821 y someterse a una verificación de antecedentes criminales.

Qué pasa con el permiso de trabajo

Los permisos de trabajo de los venezolanos amparados por el TPS de 2021 vencían en marzo de este año, pero el gobierno, por medio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), extendió la vigencia de esos permisos por 12 meses, hasta el 10 de marzo de 2025.

“Ahora bien, el titular del TPS tiene que renovar su TPS y elegir si renueva o no el permiso de trabajo”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Mi consejo es que lo haga, porque el permiso de trabajo original solo dura hasta marzo del 2025 y si lo renueva, la nueva tarjeta será válida hasta julio de 2025", explicó.

Guerrero explicó que “ese error lo cometen muchos inmigrantes con TPS en la misma situación que los venezolanos. Como el permiso sigue vigente por otros 12 meses, se confían. Pero dentro de un año se quedarán sin autorización de empleo estando amparados todavía por otros seis meses bajo el amparo de deportación”.

El permiso de trabajo se tramita ante USCIS por medio del formulario I-765.

Cuidado si tiene faltas o antecedentes

De acuerdo con el reglamento del TPS, “los extranjeros que cometen una felonía o dos delitos menores mientras se encuentran bajo el programa, pierden el derecho de permanencia y sus solicitudes de renovación serán rechazadas por USCIS”, advierte Guerrero.

En el caso de inmigrantes que hayan cometido faltas de violencia doméstica o manejar borracho (DUI, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas) “consulte inmediatamente a un abogado antes de ponerse en contacto con USCIS”, agregó.

El respecto, USCIS recordó que el 25 de octubre de 2019 el entonces fiscal general determinó en el caso Castillo-Pérez “que dos o más condenas por DUI durante el período estatutario crean una presunción refutable de buen carácter moral”.

Eso quiere decir que al momento de solicitar un beneficio de inmigración para el cual se requiera tener buen carácter moral, “un solicitante que tenga dos o más condenas por DUI podría superar esta presunción al presentar evidencia que tiene buen carácter moral, aún en el periodo durante el cual cometió los delitos de DUI”.

La agencia recalcó que el término "conducir bajo la influencia de drogas o alcohol (DUI) incluye todos los delitos estatales y federales por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas", lo que incluye “conducir en estado de ebriedad”.

Cuidado con las estafas

El gobierno también advierte sobre las estafas a las que están expuestos los inmigrantes durante procesos de reinscripción para renovar beneficios.

“Por favor, tenga en cuenta que algunas personas no autorizadas podrían tratar de aprovecharse de usted diciéndole que pueden presentar formularios de TPS”, señala la agencia. “Estas mismas personas podrían pedirle que les pague por presentar esos formularios”.

En cuanto a las personas “no autorizadas”, USCIS indica que se trata de individuos que no están autorizados por el gobierno federal “para dar asesoría legal sobre asuntos de inmigración”.

“Cuando necesite asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, asegúrese de que la persona que lo ayuda sea un abogado o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia”, indica USCIS. “Nadie más está autorizado para darle asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración”.

Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que las estafas de inmigración no solo "le quitan el dinero" a los inmigramtes, sino que en muchos casos "pierden sus derechos de permanencia en Estados Unidos y reciben a cambio una orden de deportación".

