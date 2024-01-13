Cambiar Ciudad
Estados Unidos

Líderes del Congreso alcanzan un acuerdo para financiar el gobierno hasta marzo: reportes

El acuerdo llega justo antes de la primera fecha límite de financiación, el 19 de enero. La segunda era el 2 de febrero.

Por:
Univision
Video Seguridad fronteriza y ayuda a Israel: algunos temas que debe resolver el Congreso antes de terminar el año

Los líderes del Congreso alcanzaron un acuerdo este sábado sobre un proyecto de ley a corto plazo para mantener al gobierno financiado hasta marzo, según reportes de medios.

El acuerdo, reportado primero por CNN y NBC, señala que las nuevas fechas límite para la financiación del gobierno serán el 1 y el 7 de marzo y llega justo antes de la primera fecha límite de financiación, el 19 de enero. La segunda fecha límite de financiación gubernamental era el 2 de febrero.

La medida debería dar a los legisladores más tiempo para elaborar proyectos de ley de gasto a más largo plazo, tras el acuerdo del fin de semana pasado para fijar el nivel de gasto general para el año fiscal 2024 en 1.59 billones de dólares.

El proyecto de ley provisional, que se espera sea publicado el domingo, se presentaría mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, ha estado bajo presión de su flanco de extrema derecha en los últimos días para desechar un reciente acuerdo de gasto bipartidista con los demócratas del Senado. El proyecto de ley necesitaría el apoyo demócrata para ser aprobado por una Cámara estrechamente dividida.

Acuerdo sobre el gasto total y rechazo de algunos republicanos

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunciaron el fin de semana pasado que habían llegado a un acuerdo sobre las cifras de gasto total. Las cifras incluyen $1.59 billones para el año fiscal 2024, con $886,000 millones de dólares para gastos de defensa y $704,000 millones de dólares para gastos no relacionados con la defensa.

Ambos líderes también hicieron un acuerdo paralelo de $69,000 millones en ajustes que se destinarán al gasto interno no relacionado con la defensa.

Apenas el pasado viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en que mantendrá el acuerdo de gasto bipartidista, pero no ofreció un camino claro para superar la oposición de extrema derecha dentro de su propio partido para evitar un cierre parcial del gobierno la próxima semana.

“Nuestro acuerdo principal permanece”, dijo Johnson, republicano por Louisiana, refiriéndose al acuerdo presupuestario alcanzado el 7 de enero. "Estamos dando los próximos pasos juntos y estamos trabajando para lograr un proceso de asignaciones sólido", dijo.

Video Así es el plan contra reloj del nuevo presidente de la Cámara Baja para evitar el cierre de gobierno
Estados Unidos Congreso de EE.UU Presupuesto

