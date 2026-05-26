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Brian Morales: Cómo un ciudadano estadounidense terminó deportado a México y por qué aún no ha podido volver a EEUU

Entre documentos, retenes y dudas sobre su identidad: el caso de Brian Morales que terminó en una deportación y hoy está en corte federal

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Por:N+ Univision
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Video Ciudadano estadounidense deportado a México demanda al DHS: Brian Morales enfrenta una semana clave

Esta semana, Brian Morales se juega una parte crucial de su historia. En una corte federal podría comenzar a definirse el destino de su demanda contra autoridades estadounidenses, un proceso que nació de una detención en Texas y terminó con su deportación a México, pese a que nació en Estados Unidos.

Morales nació en Denver, Colorado, pero hoy vive en México, adonde fue enviado tras ser detenido el pasado 8 de abril en un puesto de control en Texas mientras se dirigía a su trabajo. Desde entonces, su vida quedó suspendida entre dos países y dos versiones irreconciliables de los hechos.

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Él asegura que durante la detención intentó en repetidas ocasiones demostrar su ciudadanía. Dice que llevaba documentos y que incluso ofreció mostrar pruebas desde su teléfono o su domicilio.

“Les dije que tenía mi acta de nacimiento y mi número de seguro en mi casa, que si querían una foto se los podía mostrar, que yo era un ciudadano, pero no me hicieron caso y se burlaron de mí, no me tomaron en cuenta”, relató Morales desde México, donde fue trasladado tras su deportación.

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El proceso, afirma, no se quedó en una sola estación. Morales describe que fue movido entre distintas instalaciones bajo presión y advertencias.

“Me empezaron a meter más miedo, que 5 años de cárcel, de ahí nos sacaron, nos llevaron a otro y fue lo mismo, en sí fueron 5 cárceles que pisamos”, dijo.

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Durante varios días, su familia no supo dónde estaba. El silencio fue total, mientras intentaban obtener respuestas de las autoridades federales sin éxito, según su entorno.

Su hermano, Miguel Morales, asegura que la incertidumbre fue absoluta y cuestiona el trato recibido.

“Pienso que sí fue racismo, como juzgando a la persona”, comentó.

Su jefe, Jesús Pargas, también intentó intervenir para aclarar su situación ante las autoridades.

“Yo les dije que si no había forma de mostrar una foto, pues él no tiene nada que ver en esto, no hizo nada ilegal, solo no traía en ese momento el acta de nacimiento”, señaló.

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Finalmente, Morales fue trasladado a México, donde logró reencontrarse con su familia en Aguascalientes. Pero el regreso no cerró el caso, sino que abrió una nueva etapa: la batalla legal.

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Esta semana, Morales presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina del Alguacil del condado Gillespie.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, explicó que el caso podría entrar en un punto decisivo esta semana, con una audiencia ante un juez federal.

“Estamos pidiendo fondos porque hicieron daño contra él; por cinco días fue maltratado y cuando fue deportado a México ha estado fuera de Estados Unidos sin trabajo”, señaló.

La defensa busca que Morales pueda regresar a Estados Unidos con su acta de nacimiento como prueba de ciudadanía, además de una compensación por los daños sufridos durante su detención y deportación.

Su madre también dejó un testimonio escrito sobre el impacto del caso en la familia y el deseo que mantiene vivo el proceso.

“Él ya se quiere regresar, quiere seguir trabajando, quiere sacar adelante a su hija”, dijo.

Del otro lado, el gobierno federal sostiene que Morales, quien también cuenta con ciudadanía mexicana, no nació en Estados Unidos. En semanas recientes, incluso solicitó al tribunal un plazo de 30 días para verificar su nacionalidad.

El caso ahora avanza hacia una audiencia que podría ser clave. Mientras tanto, Brian Morales sigue en México, esperando que la justicia determine si su historia es la de un migrante más… o la de un ciudadano estadounidense que nunca debió ser expulsado de su país.

Video Caso Brian Morales: Abogado analiza la legalidad de la detención y deportación del ciudadano estadounidense
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