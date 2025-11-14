Aviones 'fantasma', abogados que pierden rastro de los inmigrantes: qué sigue pasando en 'Alligator Alcatraz'

En 'Aligator Alcatraz', pocas cosas han cambiado en las condiciones de detención y el acceso a la defensa jurídica de los inmigrantes allí recluidos. El abogado de inmigración Zachary Pérez ha representado a más de una decena de personas confinadas en este centro gestionado por el gobierno estatal. Ahora tiene tres, y cree que siguen expuestos al mismo "nivel de injusticia" que ha visto desde su apertura a contrarreloj el 1 de julio de 2025.

El único cambio que identifica —y que confirman otros abogados y un activista— es que sus clientes pueden ser localizables en 'Alligator Alcatraz' a través del buscador en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fuera de eso, asegura al teléfono, que hay "las mismas dificultades que en julio".

"Conseguir una llamada telefónica, aunque sólo sean cinco minutos con nuestros clientes, es una odisea", cuenta a Univision Noticias. Si manda un correo electrónico con alguna petición, es común recibir una respuesta como: "Su correo se fue a la carpeta de 'spam' y no hay nadie que pueda revisarlo". Asegura que ha enviado documentos a sus clientes pero no cree que ni siquiera se los hayan mostrado: "Yo trato y trato (...) No creo que alguien se haya molestado en imprimirlos o en enseñárselos en una tablet". Y cuando llegan las audiencias en el centro de procesamiento de ICE Krome —establecida como la corte de inmigración para 'Alligator Alcatraz'—, no sabe si sus clientes serán presentados por el propio gobierno: ya le ha ocurrido que no aparecen.

Pérez cuenta que los inmigrantes tienen miedo de que sus conversaciones sean escuchadas: "Están siendo vigilados por alguien en quien no confían".

El abogado ha visitado dos veces 'Alligator Alcatraz'. Recuerda que la instalación estaba resguardada por una cantidad de guardias de seguridad que no había visto en otros centros de ICE durante los cinco años que tiene en la defensa de inmigrantes detenidos. Una de las veces, a su cliente ni siquiera le retiraron las esposas y la conversación —que debía ser privada— transcurrió con media docena de guardias de seguridad presentes.

"Eso es intimidación. Pones a un montón de personas armadas en la cara de alguien que está detenido y eso afecta completamente su habilidad para hablar libremente".

Otros abogados de inmigración consultados aseguraron que cuando han pedido visitas legales con sus clientes, son trasladados a centros de ICE de forma inmediata y sin notificarles. A Pérez tampoco le avisan sobre estos traslados.

Foto del 4 de julio de 2025, pocos días después de que se abriera el primer centro de detención de inmigrantes gestionado por un estado. Una base de datos de contratistas gubernamentales revisada por AP, mostró que desde que Florida anunció su intención de levantar esta instalación el 19 de junio, la Oficina Ejecutiva del Gobernador había adjudicado al menos dos docenas de contratos por un total de más de 245 millones de dólares de fondos de los contribuyentes para construir y administrar la instalación. Imagen Rebecca Blackwell/AP

'Alligator Alcatraz' comenzó a operar con la visita inaugural del presidente Donald Trump, de su consejero Stephen Miller y de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Lo aplaudieron y destacaron como el primero puesto en marcha en todo el país por un gobernador republicano y en tiempo récord a base de tiendas de campaña similares a las que se usan para atender a los desplazados por huracanes. El propio gobernador Ron DeSantis —que ha promulgado las leyes antiinmigrante más duras del país— dijo que no sería el último. Poco después anunció que pondría en marcha al menos dos más.

Desde el mismo mes de julio, Univision Noticias reportó cómo abogados y organizaciones de derechos civiles —entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Justicia Comunitaria— habían iniciado demandas cuestionando la autoridad legal de Florida para detener a inmigrantes en este centro, así como la falta de acceso a sus abogados. Lo que denuncia Pérez en noviembre, ya era parte de aquellos reclamos.

Univision Noticias pidió al Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, a ICE y al DHS cifras de detenidos en 'Alligator Alcatraz', así como información sobre las condiciones de reclusión de los inmigrantes, sus transferencias (o deportaciones desde allí) y su acceso a abogados. No obtuvimos respuesta.

"La gente estaba desapareciendo"

Desde agosto, Jessica Namath comenzó a hacer seguimiento a los aviones que aterrizan y despegan en 'Alligator Alcatraz'. Ella es miembro de la comunidad aledaña y es una de las testigos en la demanda ambiental por el daño que este centro está generando en esta área protegida, hábitat de especies en peligro. Su interés por registrar el flujo aéreo en la zona partió del impacto ecológico por el cambio en el uso de esta base militar.

Con dos aplicaciones de rastreo de aviones (Flight Radar 24 y JetSpy), para ese tiempo comenzó a registrar la llegada de aeronaves de la Guardia Costera; de la aerolínea usada por ICE, Global X; pero también de empresas de cargo como Eastern Airlines. Principalmente venían de tres aeropuertos: del internacional Alexandria, en Louisiana, el único conectado a un centro de detención de ICE y protagonista en la estrategia de deportación a gran escala del gobierno federal; pero también de los de Harlingen y El Paso, en Texas.

En el último mes, cuenta, la mayoría de los aviones que han visto llegar a la base militar sobre la que se instaló 'Alligator Alcatraz' son de GlobalX.

Todos los vuelos tienen un rasgo en común: una vez que aterrizan, permanecen por un breve lapso de tiempo en tierra, pero no queda ningún registro que muestre las salidas. "Una vez que el avión despega, desaparece. Y no queda ningún registro en ningún lado", asegura. Contó que ella y más personas haciendo seguimiento a estos vuelos, han detectado que una vez que el avión está de nuevo en el aire, el número del vuelo cambia. Al ver una y otra vez el mismo patrón, su interés por seguir estos aviones le dio una razón más para continuar el rastreo.

"Soy nieta de un inmigrante. Me pregunté: ¿dónde se llevan a la gente? Me preocupé porque estaba viendo estos vuelos desaparecer. Sabía y estaba escuchando a familias que no podían hallar a sus seres queridos, que no sabían adónde se los habían llevado (...) La gente estaba desapareciendo", dijo en una videollamada. "Son seres humanos que tienen familia y seres queridos preocupados".

Desde julio, familiares y activistas se han congregado a las afueras de 'Alligator Alcatraz'. También han llegado congresistas. Por el ambiente o por los inmigrantes, la petición es la misma: el cierre de este centro de detención.

El mayor número de vuelos de ICE, en 2025

Además de Namath, más personas y organizaciones han estado levantando por meses información sobre los vuelos de inmigrantes durante este gobierno de Trump. Los registros de las aerolíneas o instancias involucradas coinciden. Hasta agosto, era posible obtener toda la información de los aviones. Sin embargo, observadores —como Tom Cartwright, que lo ha hecho durante los últimos seis años— han afirmado a medios que las aerolíneas ahora bloquean los números de cola de los aviones en los sitios web de seguimiento. Esto pasa en momentos en que los vuelos de deportación o transferencia dentro del país han alcanzado cifras históricas.

En el caso de Cartwright y su grupo 'Witness at the Border', el trabajo de rastreo llegó a ser tan demandante que entregaron el proyecto a la organización de derechos humanos Human Rights First. Ellos lo bautizaron con el nombre 'ICE Flight Monitor'. En su último reporte aseguraron que desde enero al 30 de septiembre de 2025, ICE concretó al menos 8,877 vuelos migratorios, que incluyen deportaciones y transferencias domésticas: "Es el mayor número de vuelos de control migratorio para el período comprendido entre el 20 de enero y el 30 de septiembre desde que se inició el seguimiento en 2020. Constituye un aumento de 62% con respecto al mismo período de 2024", concluyeron.

Video Ha fotografiado los Everglades por años: denuncia el daño ecológico causado por 'Alligator Alcatraz'



De vuelta a los pantanos de Florida, Namath condena "la pérdida" que está generando la detención y deportación de inmigrantes: "Estamos hiriendo a familias. Estamos confundiendo y haciendo aún más difícil que los abogados y las personas puedan ayudar. Estamos contaminando innecesariamente (...) Estamos impactando a una zona como los Everglades, que no estaba acostumbrada a este nivel de impacto".

Zachary Pérez afirmó que recuperarse emocionalmente de sus visitas a 'Alligator Alcatraz' le tomará probablemente años. A su llegada, su cliente le advirtió que no bebiera el agua del lugar. Sabe por ellos que cada día desconocen si tendrán "una comida decente" o si se les desbordará la cañería a mitad de la noche. El abogado dijo que se siente incapaz de hablar por los inmigrantes, pero lo que vio le lleva a pensar que no sabe "cómo un humano puede sobrevivir eso". Para él, estas condiciones tan extremas buscan "acabar con la voluntad" de los inmigrantes para pelear sus casos y de los abogados para defenderlos.

"En un mundo más justo, las personas que han sufrido tanta incompetencia gubernamental, maltrato y torturas intencionales, merecen que se rindan cuentas. Alguien debería ser responsabilizado por esto".