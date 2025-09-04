Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'
La decisión suspende una orden de un tribunal inferior que había ordenado a las autoridades estatales poner fin a las operaciones en el centro.
Una corte federal de apelaciones dictaminó este jueves que el gobierno de Florida puede seguir utilizando de manera temporal el centro de detención de inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz'.
