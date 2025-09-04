Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'

La decisión suspende una orden de un tribunal inferior que había ordenado a las autoridades estatales poner fin a las operaciones en el centro.

Por:
Univision
Video Un incendio en California arrasa con un histórico pueblo minero que data de 1850

Una corte federal de apelaciones dictaminó este jueves que el gobierno de Florida puede seguir utilizando de manera temporal el centro de detención de inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz'.

Más sobre Estados Unidos de América

USCIS, dedicada a emitir visas y 'green cards', ahora desplegará agentes armados para arrestar inmigrantes
4 mins

USCIS, dedicada a emitir visas y 'green cards', ahora desplegará agentes armados para arrestar inmigrantes

Inmigración
El cambio en la aplicación de visas para EEUU que afectará a niños y adultos mayores a partir de septiembre
3 mins

El cambio en la aplicación de visas para EEUU que afectará a niños y adultos mayores a partir de septiembre

Inmigración
Las prisiones 'zombis' que ICE está reabriendo para detener más inmigrantes
6 mins

Las prisiones 'zombis' que ICE está reabriendo para detener más inmigrantes

Inmigración
El zar de la frontera de Trump dice que ICE "intensificará" operaciones en 'ciudades santuario' después de Labor Day
3 mins

El zar de la frontera de Trump dice que ICE "intensificará" operaciones en 'ciudades santuario' después de Labor Day

Inmigración
Jueza niega al gobierno de Trump pausar su fallo sobre el centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'
3 mins

Jueza niega al gobierno de Trump pausar su fallo sobre el centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'

Inmigración
El muro negro de Trump: "absurdo", "una agresión cultural" y "un fragmentador de ecosistemas"
4 mins

El muro negro de Trump: "absurdo", "una agresión cultural" y "un fragmentador de ecosistemas"

Inmigración
5 preguntas sobre las políticas de deportación de Trump que podrían enviar a Kilmar Ábrego García a Uganda
9 mins

5 preguntas sobre las políticas de deportación de Trump que podrían enviar a Kilmar Ábrego García a Uganda

Inmigración
Jueza frena temporalmente la deportación de Kilmar Ábrego García tras su nueva detención
9 mins

Jueza frena temporalmente la deportación de Kilmar Ábrego García tras su nueva detención

Inmigración
EEUU suspende emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales
2 mins

EEUU suspende emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales

Inmigración
Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado
2 mins

Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado

Inmigración

La decisión suspende una orden de un tribunal inferior que había ordenado a las autoridades estatales poner fin a las operaciones en el centro.

PUBLICIDAD

En breve más información.


Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD