Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'

Una corte federal de apelaciones dictaminó este jueves que el gobierno de Florida puede seguir utilizando de manera temporal el centro de detención de inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz'.

Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado

EEUU suspende emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales

5 preguntas sobre las políticas de deportación de Trump que podrían enviar a Kilmar Ábrego García a Uganda

El muro negro de Trump: "absurdo", "una agresión cultural" y "un fragmentador de ecosistemas"

Jueza niega al gobierno de Trump pausar su fallo sobre el centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'

El zar de la frontera de Trump dice que ICE "intensificará" operaciones en 'ciudades santuario' después de Labor Day

Las prisiones 'zombis' que ICE está reabriendo para detener más inmigrantes

El cambio en la aplicación de visas para EEUU que afectará a niños y adultos mayores a partir de septiembre

La decisión suspende una orden de un tribunal inferior que había ordenado a las autoridades estatales poner fin a las operaciones en el centro.