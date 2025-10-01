Asesor del DHS amenaza con enviar a ICE al Super Bowl 2026 tras selección de Bad Bunny para el medio tiempo

Video Bad Bunny es elegido por la NFL para dar el show del medio tiempo en el Super Bowl 2026

El asesor jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Corey Lewandowski, amenazó este miércoles con el despliegue de agentes migratorios al Super Bowl 2026, luego de que se anunciara al cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo.

Durante una entrevista con el activista de derecha y youtuber Benny Johnson, Lewandowski cuestionó la selección del músico, que ha provocado una ola de furia entre los republicanos más conservadores y los partidarios MAGA del presidente Donald Trump.

El comentario de Lewandowski fue su respuesta al planteamiento de Johnson sobre Bad Bunny, en el que expresó que el cantante latino fue contratado para el Super Bowl, "pese al hecho de que se niega a realizar una gira en EEUU porque teme mucho a ICE".

Lewandowski trabajó para Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, dijo recientemente que la razón para no incluir a EEUU en su gira mundial fue que "estaba el problema de que ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”.

Según Johnson, Martínez Ocasio "está muy asustado" por los posibles operativos migratorios en sus conciertos.

Críticas a Bad Bunny por "no cantar en inglés"

Johnson había iniciado el tema en su programa describiendo sobre Bad Bunny que "la NFL [National Football League] decidió contratar a un travestista, que odia a Estados Unidos y a ICE; un tipo puertorriqueño cuya música nunca había escuchado, pero su nombre es Bad Bunny. Y dice que no le gusta Donald Trump".

Y añadió a la lista de críticas que el puertorriqueño "respaldó a Kamala Harris, y no canta en inglés".

A esto Lewandowski respondió con críticas a la NFL, diciendo que "ha sido tan 'woke' durante años", y que pese a que decidieron cambiar "haciendo que la gente se pusiera de pie por nuestro gran himno nacional", hay que recordar a "tipos como Colin Kaepernick, que solía decir 'no me estaban eligiendo para jugar en el equipo de la NFL porque me arrodillaba'".

"No, apestabas", alegó Lewandowski sobre Kaepernick, "y por eso no te elegían. Ya sabes, por eso ningún equipo quería escogerte, porque son un negocio, y punto".

El asesor del DHS consideró que "es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para que los represente en el medio tiempo del partido", y planteó que "hay un montón de grandes bandas y gente del mundo del espectáculo que podrían estar tocando en ese espectáculo y que unirían a la gente y no la separarían".

Bad Bunny dijo el pasado domingo, tras el anuncio sobre su participación en el Super Bowl, que era un reconocimiento a la historia y cultura latinas.

"Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró.

Sin embargo, Johnson llamó al cantante "un fraude" por sus críticas, ya que "es puertorriqueño y tiene pasaporte estadounidense".

Bad Bunny ya actuó en un Super Bowl, el de 2020, cantando en español como artista invitado con Shakira y Jennifer López.

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, quien supervisa las elecciones de artistas para el Super Bowl, dijo en un comunicado que lo que Bad Bunny ha “hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

