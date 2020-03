Agentes de ICE intimidan y llevan a cabo redadas simultáneas en varias ciudades santuario

“Para lograr su objetivo, los agentes asignados a los operativos trabajan más horas y durante períodos de tiempo más largos, a menudo 10 días seguidos en lugar de los cinco habituales”, reportó el diario The New York Times .

No abra la puerta

La nueva oleada de detenciones volvió a activar los consejos que brindan las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes , entre ellas no abrir la puerta si un agente federal de inmigración se presenta sin una orden judicial firmada por un juez.

The New York Times reporta además que en febrero un turista mexicano de 26 años recibió un disparo en la cara mientras agentes de ICE arrestaban a otra persona en el barrio de Brooklyn.

También en Iowa

En Cedar Rapids, Iowa, jurisdicción no calificada como santuario de inmigrantes, un grupo de agentes de ICE acompañados por policías locales, llevaron a cabo allanamientos en al menos dos casas el miércoles por la mañana, interrogaron a residentes y registraron las residencias antes de arrestar a tres jóvenes inmigrantes originarios de Guatemala.

Los funcionarios de ICE dijeron que la redada no era parte del esfuerzo intensificado de aplicación de la ley, sino una operación de arresto criminal realizada con órdenes judiciales y llevada a cabo por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En cuando a la redada llevada a cabo en el Bronx, ICE dijo que no podía comentar sobre la operación, pero indicó que incluía agentes de un equipo de respuesta especial cuyos miembros pueden estar fuertemente armados para acciones de cumplimiento de alto riesgo, y que los agentes también tenían una orden de arresto penal emitida por un juez federal.

Operativos coordinados

"No debería ser una sorpresa”, dijo Henry Lucero, agente de ICE que supervisó los arrestos. "Si no hay cooperación, eso no impedirá que ICE haga su trabajo. Todavía vamos a tratar de proteger al público tanto como podamos arrestando y retirando a los delincuentes extranjeros de las comunidades antes de que puedan cometer otro delito o dejar otra víctima", agregó.