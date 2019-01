Además de los $5,600 millones que Trump pide para el muro fronterizo hay exigencias legales

Es decir, Trump no solo exige los $5,600 millones para el muro fronterizo, sino que busca eliminar dos recursos legales: uno que protege a menores de edad del tráfico humano y otro que resguarda el proceso de asilo.

Las exigencias mencionadas por Nielsen no son nuevas. Fueron mencionadas por primera vez a mediados de 2018 cuando el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera, un plan que se venía estructurando desde hacía más de un año, cuando Donald Trump llevaba menos de tres meses en la Casa Blanca.

La ‘tolerancia cero’

Frenos legales

Carta de Trump

Un cuarto factor que frena a Trump en el cumplimiento de sus promesas de campaña, enfocadas en el arresto y deportación de millones de indocumentados y freno de la enterada ilegal, es el atasco en las cortes de inmigración. Un reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) señala que antes del cierre parcial del gobierno el 22 de diciembre, había 786,303 casos acumulados. Y el promedio de espera para la primera audiencia de menores no acompañados (UAC) era de 484 días.

Derecho vigente

“El derecho a pedir asilo está vigente, no ha sido eliminado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando este gobierno habla de prioridades de detención, no tiene que hablar de asilo. No hay que confundir las dos cosas. El gobierno se ha enfocado más en la ‘tolerancia cero’ en la frontera que en el derecho de las personas a pedir asilo cuando se presentan en un puesto fronterizo”, señala.