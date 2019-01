Tras el cierre parcial del gobierno, ocurrido a primera hora del sábado 22 de diciembre, las cortes de inmigración también se han visto afectadas. Poco más de 800,000 trabajadores del gobierno no están recibiendo salarios y más de la mitad de ellos están trabajando, pero sin pago.

Gálvez señala que “desde el cierre parcial, la mayoría de las audiencias para personas que no están detenidas, están siendo anuladas. Pero no deben tomar decisiones creyendo que por el cierre no deben asistir a la corte. Deben tomar precauciones para evitar consecuencias negativas y nefastas”.