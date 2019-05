"Abusan de ese castigo que es tan horrible": inmigrante hondureño de 18 años cuenta lo que vivió en una celda de castigo de ICE

"Cuando estás en el hueco no ves a nadie y nadie te ve". A Gustavo Rodríguez Quintanilla le resulta difícil decir qué fue lo peor de pasar 20 días seguidos en una de las celdas de confinamiento solitario del centro de procesamiento de inmigrantes del condado de Otero, en Nuevo México.

Llega a la sala de visita sin esposas, porque hace un mes salió del castigo, se sienta en la ventanilla número siete, frente al vidrio grueso que separa a los interlocutores. Viste uniforme naranja, con bolsillo visible a la izquierda y mangas cortas. Trae consigo papeles, copias de noticias de Honduras y documentos sobre su caso. No tiene abogado. "Me voy a defender yo mismo porque creo que tengo un caso de asilo fuerte, yo fui perseguido como líder estudiantil en Honduras, no puedo volver".