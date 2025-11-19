Cambiar Ciudad
Cecot

CIDH pide a El Salvador que proteja a tres salvadoreños deportados de EEUU que permanecen incomunicados

El gobierno salvadoreño dijo que William Alexander Martínez Ruano, de 21 años, y José Osmín Santos Robles, de 41, están recluidos en una prisión en Santa Ana, y que el tercero, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22, está en el Cecot.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Univision entra a la megacárcel de Bukele: celdas de presos sin colchonetas ni cobijas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de El Salvador que proteja a tres salvadoreños deportados por Estados Unidos, en una decisión publicada el martes que afirma que los hombres han estado detenidos sin poder comunicarse con sus abogados o familiares desde que llegaron.

La CIDH, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que adoptó su decisión debido al “grave riesgo a sus derechos a la vida y al bienestar personal”. La CIDH solicita estas medidas para evitar daños irreparables.

PUBLICIDAD

El gobierno salvadoreño dijo que William Alexander Martínez Ruano, de 21 años, y José Osmín Santos Robles, de 41, están recluidos en una prisión en Santa Ana, y que el tercero, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22, a quien señala como miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha, ha estado detenido en la nueva cárcel para pandilleros desde marzo.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre El Salvador

"Llegaron al infierno": un informe documenta torturas y abusos a los venezolanos enviados al Cecot
6 mins

"Llegaron al infierno": un informe documenta torturas y abusos a los venezolanos enviados al Cecot

Inmigración
Una jueza federal pide al gobierno de Trump que regrese a EEUU a un segundo migrante expulsado a la megacárcel de El Salvador
4 mins

Una jueza federal pide al gobierno de Trump que regrese a EEUU a un segundo migrante expulsado a la megacárcel de El Salvador

Inmigración
El juez Alito critica la decisión de la Corte Suprema sobre la expulsión de venezolanos: fue "prematura" y "en medio de la noche"
5 mins

El juez Alito critica la decisión de la Corte Suprema sobre la expulsión de venezolanos: fue "prematura" y "en medio de la noche"

Inmigración
Jueza ordena otra vez al gobierno de Trump devolver al inmigrante deportado por error a El Salvador
3 mins

Jueza ordena otra vez al gobierno de Trump devolver al inmigrante deportado por error a El Salvador

Inmigración
Dan baja administrativa al abogado del gobierno de Trump en el caso del salvadoreño enviado por error a la cárcel de Bukele
4 mins

Dan baja administrativa al abogado del gobierno de Trump en el caso del salvadoreño enviado por error a la cárcel de Bukele

Inmigración
Crece la indignación por el caso de Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado por un error de ICE
5 mins

Crece la indignación por el caso de Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado por un error de ICE

Inmigración
Gobierno de Trump reconoce que deportó a un padre hispano a El Salvador por "un error administrativo"
4 mins

Gobierno de Trump reconoce que deportó a un padre hispano a El Salvador por "un error administrativo"

Inmigración
La Casa Blanca niega haber desobedecido al juez al enviar a cientos de migrantes a El Salvador usando la polémica Ley de Enemigos Extranjeros
3 mins

La Casa Blanca niega haber desobedecido al juez al enviar a cientos de migrantes a El Salvador usando la polémica Ley de Enemigos Extranjeros

Inmigración
EEUU envía a El Salvador a presuntos pandilleros del Tren de Aragua usando una ley bloqueada por un juez
5 mins

EEUU envía a El Salvador a presuntos pandilleros del Tren de Aragua usando una ley bloqueada por un juez

Inmigración
Hallan 225 migrantes en una bodega en el centro de México
2 mins

Hallan 225 migrantes en una bodega en el centro de México

Inmigración

Este ha sido un problema generalizado para las casi 90,000 personas arrestadas bajo los poderes de emergencia otorgados a Nayib Bukele en marzo de 2022 para combatir a las poderosas pandillas del país.

Familiares y un abogado presentaron recursos de hábeas corpus en El Salvador en nombre de los hombres, y la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió las medidas de protección a la comisión.

Notas Relacionadas

"Llegaron al infierno": un informe documenta torturas y abusos a los venezolanos enviados al Cecot

"Llegaron al infierno": un informe documenta torturas y abusos a los venezolanos enviados al Cecot

Inmigración
6 min


El Salvador respondió a la CIDH sobre la situación de los hombres, pero la comisión señaló que el gobierno no negó que estuvieran incomunicados pese a la solicitud expresa de que ofreciera información sobre la posibilidad de visitas de familiares y abogados. El país está obligado a seguir las instrucciones de la CIDH y reportar de vuelta, pero El Salvador no mostró intención de ceder ante las exigencias.

La comisión recordó que en septiembre había solicitado medidas de protección para dos abogados salvadoreños, Ruth López y Enrique Anaya, críticos del gobierno que fueron arrestados y mantenidos sin contacto.

La abogada Jayme Magaña, del movimiento Alas por la Libertad, quien no representa a ninguno de los detenidos, dijo que las personas retenidas en El Salvador bajo el actual estado de excepción generalmente no tienen contacto con sus familiares o abogados. “Es algo que la comisión ha estado señalando desde el inicio del estado de excepción”, que comenzó en marzo de 2022, afirmó.

PUBLICIDAD

El gobierno de El Salvador dijo a la comisión que debería evitar ser utilizada por personas con historial delictivo.

A principios de este año, la administración de Trump envió a El Salvador a más de 250 hombres venezolanos a los que acusaba de pertenecer a la banda Tren de Aragua, para que fueran encarcelados allí. En julio fueron liberados y enviados a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos por ese país.

Mira también:

Video Detalles del informe de HRW sobre torturas a venezolanos en el Cecot: señala a EEUU de complicidad
Relacionados:
CecotDerechos humanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX