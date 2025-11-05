"Se ha convertido en una prisión", asegura un juez al escuchar los testimonios de inmigrantes detenidos en un centro de ICE en Chicago

Video Operativos migratorios en ciudades de Illinois dejan varios arrestos: resumen de las noticias del día

Un juez escuchó testimonios esta semana sobre inodoros desbordados, celdas abarrotadas, falta de camas y agua que "sabía a alcantarilla" en un edificio del área de Chicago que sirve como cárcel para personas detenidas en la batida migratoria del gobierno de Donald Trump.

Personas que estuvieron detenidas en el edificio en Broadview, en la periferia de Chicago, ofrecieron relatos públicos sobre las condiciones allí mientras el juez federal Robert Gettleman considera ordenar cambios en un sitio que se ha convertido en foco de protestas y enfrentamientos con agentes federales.

"No quiero que nadie más viva lo que yo viví", declaró Felipe Agustín Zamacona, de 47 años, conductor de Amazon e inmigrante mexicano que ha vivido en Estados Unidos durante décadas.

Zamacona dijo que había 150 personas en una celda de detención. Desesperado por acostarse a dormir, relató que una vez ocupó el lugar de otro hombre que se levantó para usar el inodoro.

¿Y el agua? Zamacona dijo que intentó beber de un lavabo, pero "sabía a alcantarilla".

El juez califica las condiciones de "crueles"

Una demanda presentada la semana pasada acusa al gobierno de negar a los detenidos el acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, y de coaccionarlos para que firmen documentos que no entienden. Sin ese conocimiento, y sin comunicación privada con abogados, han renunciado inconscientemente a sus derechos y enfrentado la deportación, alega la demanda.

"Esto no es un problema de no tener un inodoro o una botella de agua Fiji", dijo al juez la abogada Alexa Van Brunt, del Centro de Justicia MacArthur. "Estas son un conjunto de condiciones extremas que, cuando se consideran en conjunto, pintan un cuadro desgarrador".

El juez comenzó la audiencia diciendo que las acusaciones de la demanda presentada por el Centro MacArthur y la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois eran "repugnantes". La opinión de Gettleman se fue haciendo más dura a medida que avanzaba el día, diciendo que las condiciones eran "innecesariamente crueles".

"La evidencia ha sido bastante fuerte de que esta instalación ya no es sólo un centro de detención temporal. Realmente se ha convertido en una prisión", dijo el juez.

Pero las personas detenidas allí, señaló Gettleman, "no son delincuentes convictos. Son detenidos civiles".

Los federales dicen que se hicieron mejoras

La abogada del Departamento de Justicia Jana Brady reconoció que no hay camas en el edificio de Broadview porque no estaba destinado a ser un sitio de detención a largo plazo.

Las autoridades han "mejorado las operaciones" en los últimos meses, aseveró, añadiendo que ha habido una "curva de aprendizaje".

"Las condiciones no son lo suficientemente serias", dijo Brady al juez.

El edificio ha sido gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante décadas. Pero en medio de las operaciones en el área metropolitana de Chicago, se ha utilizado para procesar a personas para detención o deportación.

Greg Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que ha liderado la operación de inmigración en Chicago, sostuvo que las críticas eran infundadas.

"Creo que están haciendo un gran trabajo allí", dijo a The Associated Press durante una entrevista esta semana.

Botellas de agua como almohadas

Testificando con la ayuda de un traductor, Pablo Moreno González, de 56 años, relató que fue arrestado la semana pasada mientras esperaba para comenzar a trabajar. Dijo que fue colocado en una celda con 150 personas más, sin camas, mantas, cepillo de dientes ni pasta dental.

"Fue realmente malo... Fue demasiado", expresó Moreno González, llorando, al juez.

Claudia Carolina Pereira Guevara testificó desde Honduras, tras ser separada de dos hijos que permanecen en Estados Unidos. Dijo que estuvo detenida en Broadview durante cinco días en octubre y recordó haber usado una bolsa de basura para desatascar un inodoro.

"No nos dieron nada que tuviera que ver con limpieza. Absolutamente nada", aseguró Guevara.

Otro testigo, Rubén Torres Maldonado, dijo que dormía en el suelo de concreto y llenaba botellas de agua para usarlas como almohadas.

El juez dijo que podría tomar una decisión el miércoles sobre la solicitud de un mandamiento judicial.

Durante meses, activistas han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de legisladores, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas allí lo han llamado un centro de detención de facto, diciendo que hasta 200 personas han sido retenidas a la vez sin acceso a asesoría legal.