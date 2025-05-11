¿Puede Trump suspender el derecho constitucional del 'habeas corpus' para acelerar sus deportaciones?

Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca y una de las mentes detrás de las duras medidas migratorias de Donald Trump, afirmó que el presidente busca formas para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Para lograrlo, Miller dijo que el gobierno “considera activamente” la posibilidad de suspender el habeas corpus, que es el derecho constitucional de las personas a impugnar legalmente su detención por parte del gobierno.

Es una medida que, si se concreta, se sumaría a la maquinaria del gobierno para acelerar las deportaciones.

PUBLICIDAD

“La Constitución es clara, y esa, por supuesto, es la ley suprema del país, (e indica) que el privilegio del recurso de habeas corpus puede ser suspendido en un tiempo de invasión”, dijo Miller el viernes a los periodistas fuera de la Casa Blanca, una estrategia que, si es aplicada, muy posiblemente será desafiada en las cortes y probablemente escalará hasta la Corte Suprema. En el centro del asunto estaría si Estados Unidos realmente afronta una "invasión" como asegura el gobierno y como ya han refutado jueces.

“Así que yo diría que es una opción que consideramos activamente”, expresó Miller. “Miren, mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, agregó.

¿Qué es el 'habeas corpus'?

Este término en latín significa “que tengas tu cuerpo”. Los tribunales federales utilizan un recurso de habeas corpus para llevar a un detenido ante un juez neutral para que determine si el encarcelamiento es legal o no.

El habeas corpus se incluyó en la Constitución de Estados Unidos como una importación del derecho consuetudinario inglés. El Parlamento promulgó la Ley de Habeas Corpus de 1679, que tenía como objetivo asegurar que el rey liberara a los presos cuando la ley no justificara su confinamiento.

La Cláusula de Suspensión de la Constitución, que es la segunda cláusula de la Sección 9 del Artículo I, establece: “No se suspenderá el privilegio del auto de habeas corpus, a menos que se trate de casos de rebelión o invasión en los que la seguridad pública así lo exija”.

¿El recurso de 'habeas corpus' ha sido suspendido anteriormente?

Sí. Estados Unidos ha suspendido el habeas corpus en cuatro ocasiones distintas a lo largo de su historia. Por lo general, esas situaciones requirieron la autorización del Congreso, algo que sería casi imposible hoy en día, incluso a instancias de Trump, dado el estrecho margen de las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.

PUBLICIDAD

El presidente Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus varias veces durante la Guerra Civil, comenzando en 1861, para detener a sospechosos de espionaje y simpatizantes confederados. Ignoró un fallo de Roger Taney, quien era el presidente de la Corte Suprema, pero actuaba en el caso como juez de circuito. Luego, el Congreso autorizó su suspensión en 1863, lo que permitió a Lincoln hacerlo nuevamente.

El Congreso actuó de manera similar en el régimen del presidente Ulysses S. Grant, suspendiendo el habeas corpus en partes de Carolina del Sur según la Ley de Derechos Civiles de 1871. También conocida como la Ley del Ku Klux Klan, tenía como objetivo contrarrestar la violencia y la intimidación de grupos que se oponían a la Reconstrucción en el sur.

El habeas corpus se suspendió en dos provincias de Filipinas en 1905, cuando era un territorio estadounidense y a las autoridades les preocupaba la amenaza de una insurrección, y en Hawaii después del bombardeo de Pearl Harbor en 1941, pero antes de que se convirtiera en estado en 1959.

Antes de convertirse en jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett coescribió un artículo que afirmaba que la Cláusula de Suspensión “no especifica qué rama del gobierno tiene la autoridad para suspender el privilegio del recurso, pero la mayoría está de acuerdo en que solo el Congreso puede hacerlo”.

¿Podría hacerlo el gobierno de Trump?

Puede intentarlo. Miller sugirió que Estados Unidos enfrenta “una invasión” de migrantes. Ese término se usó deliberadamente, aunque cualquier esfuerzo por suspender el habeas corpus provocaría impugnaciones legales que cuestionarían si el país realmente enfrenta una invasión, y, en caso afirmativo, si esta presenta amenazas extraordinarias para la seguridad pública.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, los jueces federales se han mostrado escépticos respecto a los esfuerzos anteriores del gobierno de Trump para usar poderes extraordinarios con el fin de facilitar las deportaciones, y eso podría dificultar aún más la suspensión del habeas corpus.

Trump argumentó en marzo que Estados Unidos enfrentaba una “invasión” de pandilleros venezolanos y evocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad de tiempos de guerra que ha intentado usar para acelerar las deportaciones masivas.

Su gobierno actuó para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua a una notoria prisión en El Salvador, lo que desató una serie de batallas legales.

Los tribunales federales de todo el país, entre ellos, los de Nueva York, Colorado, Texas y Pensilvania, han bloqueado desde entonces los usos de la administración de la Ley de Enemigos Extranjeros por muchas razones, incluidas las preguntas sobre si el país realmente enfrenta una invasión.

Video Un segundo juez determina que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump es ilegal

Si los tribunales ya son escépticos, ¿cómo podría suspenderse el 'habeas corpus'?

Miller, quien ha criticado ferozmente a los jueces que fallan en contra de la administración, planteó el argumento de que el Poder Judicial podría no tener la última palabra. “El Congreso aprobó un cuerpo de leyes conocido como Ley de Inmigración y Nacionalidad que despojó a los tribunales del Artículo III, es decir, la rama judicial, de la jurisdicción sobre casos de inmigración”, dijo el viernes.

Ese estatuto fue aprobado por el Congreso en 1952 y se realizaron enmiendas importantes en 1996 y 2005. Los académicos legales señalan que contiene un lenguaje que podría canalizar ciertos casos a los tribunales de inmigración, que están supervisados por el Poder Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Aun así, la mayoría de las apelaciones en esos casos serían manejadas principalmente por el Poder Judicial y podrían encontrarse con los mismos problemas que los intentos de Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros.

¿Han intentado esto otras administraciones?

Técnicamente no desde Pearl Harbor, aunque, más recientemente, el habeas corpus ha estado en el centro de algunas importantes impugnaciones legales.

El presidente republicano George W. Bush no actuó para suspender el habeas corpus después de los ataques del 11 de septiembre, pero posteriormente, su administración envió detenidos a la Bahía de Guantánamo, Cuba, lo que provocó demandas de defensores que argumentaron que el gobierno violaba el habeas corpus y otras protecciones legales constitucionales.

En 2008, la Corte Suprema falló que los detenidos en Guantánamo tenían el derecho constitucional al habeas corpus, permitiéndoles impugnar su detención ante un juez. Eso hizo que algunos detenidos fueran liberados de la custodia de Estados Unidos.

Mira también: