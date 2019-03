48 inmigrantes arrestados en 2 horas: el alarmante número que sigue subiendo en el punto más caliente de El Paso

Las nuevas tácticas

Pasan en bandadas por la noche, pues la aduana en esta área —la de Santa Teresa— cierra a las 10:00 pm. Y también van durante el día. Para los inmigrantes sigue siendo más sencillo cruzar en este sector y a cualquier hora, dice Gómez, porque el Río Grande perdió su caudal cuando sus aguas fueron redireccionadas para surtir regadíos agrícolas. "La gente entra en esta área porque no corre mucho riesgo, simplemente caminan unos cuantos metros y ya están en los Estados Unidos. No corren el riesgo de ahogarse como allá en el sur de Texas, donde el río sí tiene agua y la corriente es muy fuerte".

La última entre las nuevas tácticas implementadas por los coyotes —que aseguran son parte de los carteles de droga mexicanos— es sumar en sus filas a personas menos vulnerables a una detención: "Los coyotes son niños de menos edad. Ellos saben que por ser menores no les va a pasar nada, que no los podemos meter a la cárcel porque son jóvenes. Muchos de los guías, de los coyotes, son niños", asegura.

Se acabó el espacio

"Allá si uno no es estudiado no hay oportunidades", dice Melly Munguín, la mamá de la familia, al recordar que su esposo no se formó y ella apenas llegó a tercer grado de la primaria. Ellos llegaron a Sunland Park el 27 de febrero en la noche y los agarraron con el mismo grupo que copó los titulares de los diarios por esa fecha.

Frente a la ola de migrantes que llegan a este sector, el oficial Gómez asegura que la solución tiene que conllevar una mezcla: "El muro es para nosotros como tener un monte o como si el río tuviera agua. El río no va a parar a todas las personas de que entren ilegalmente. Solo nos da un poco más de tiempo para poder responder a esa área donde alguien entra ilegalmente, para poder arrestar o investigar lo que está sucediendo en esa área. Si hacemos un muro de 30 pies, con una escalera de 32 pies cruzan. Como dicen en inglés: 'Where there’s a will, there’s a way' (cuando se quiere, se puede)".