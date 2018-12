164 países adoptan en Marruecos, sin Estados Unidos, el primer Pacto mundial para la migración

La administración Trump fue enfática en su rechazo al Pacto acordado en julio pasado, argumentando que viola su soberanía y desconoce las leyes del país. “Como Estados Unidos no ha participado en el proceso de las Naciones Unidas para negociar el Pacto y no respalda este instrumento, debe quedar claro para todas las naciones que no estamos obligados por ningún compromiso o resultado derivado del proceso de aprobación del Pacto”, dijo a Univision el fin de semana una vocera del Departamento de Estado.