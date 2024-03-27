Este lunes entran en vigor las nuevas tarifas de inmigración: te explicamos

Video ¿Por qué genera polémica la tarjeta prepagada para inmigrantes en Nueva York? Lo discutimos en Línea de Fuego

Dicen que no están de acuerdo. Así reaccionaron activistas de derechos de los inmigrantes ante la entrada en vigor, el lunes 1 de abril, de las nuevas tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Es el primer incremento “desde 2016”, señala la agencia. Y precisa que los nuevos precios le permitirán “cobrar sus costos operacionales de manera más completa y hace posible el procesamiento oportuno de las nuevas solicitudes”.

PUBLICIDAD

Pero ninguna explicación es suficiente para las organizaciones.

“Me parece que no es necesario” aplicar nuevas tarifas a los inmigrantes, dice María Bilbao, una activista del American Friends Service Committee (AFSC) en Mami, Florida. “Las tarifas actuales le cuesta mucho a las personas pagarlas, imagínese que va a suceder con los nuevos precios”.

Bilbao dice además que, a pesar de los nuevos precios, “no han garantía de que el servicio vaya a ser mejorado. Nunca ha sido algo que aumenten las tarifas y mejoren el sistema, Es un desastre. Siempre hemos visto que aumentan y el servicio no mejora”.

Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC, dice que las organizaciones “esperamos que con los nuevos pecios la USCIS mejore el servicio y también las demoras”.

A la fecha, la agencia tiene acumulados más de 10 millones de solicitudes. “El asunto de los precios es algo complicado”, dice el activista. USCIS no recibe dinero del presupuesto, su trabajo lo hace con lo que pagan los inmigrantes. Así es que, por eso deben ajustar los precios. Pero esperamos que con las nuevas cuotas se apuren. Y si no lo hacen, entonces la población inmigrante va a sentirse defraudada y nosotros cuestionaremos por qué subieron las tarifas siendo que no mejoraron el servicio”.

Los nuevos precios

De acuerdo con la regla final anunciada en enero, con las nuevas tarifas el Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante), que actualmente tiene un costo de $320, costará a partir del 1 de abril $780, un incremento del 70%. A su vez, el trámite del Formulario I-90, que se utiliza para pedir un reemplazo de la tarjeta de residencia permanente (green card), que actualmente cuesta $455, tendrá un costo de $415, equivalente a un 9% menos.

PUBLICIDAD

En cuanto a la petición de ciudadanía por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del Formulario N-400, la regla final señala que de los $640 actuales tendrá un incremento a $710, equivalente al 11%. A su vez , el pago para el registro de una visa H-1B para trabajadores profesionales extranjeros experimentará un incremento de $10 actuales a $205 a partir del lunes 1 de abril, equivalente a un 2,050% de incremento.

Las explicaciones de USCIS

USCIS reitera que la regla final con las nuevas tarifas anunciada en enero es el resultado de una “revisión exhaustiva” de precios, “como se requiere por ley, y es resultado de una notificación de propuesta de reglamentación presentada en enero de 2023”.

Agrega que la revisión de tarifas concluyó que el programa actual de tarifas “no es suficiente para recuperar el costo total de las operaciones de la agencia, incluidos la expansión necesaria de los programas humanitarios, los aumentos salariales exigidos por el gobierno federal, los requisitos adicionales de personal y otras inversiones esenciales”.

En enero del año pasado la agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que “las nuevas tarifas permitirían recuperar completamente los costos operativos, restablecer y mantener el procesamiento oportuno de casos y prevenir la acumulación de los atrasados”.

También precisó que recibe aproximadamente “el 96% de sus fondos de las tarifas de presentación, no de las asignaciones por parte del Congreso”.

PUBLICIDAD

El aumento de tarifas fue reportado por primera vez por Univision Noticias en agosto de 2020 cuando USCIS anunció que incrementaría los precios de sus servicios, pero en esa ocasión una corte federal del norte de California frenó su implementación.

Algunas de las nuevas tarifas

De acuerdo con la regla final, estos son los nuevos precios de algunos de los trámites más comunes solicitados por los inmigrantes:

· Formulario I-29. Para clasificación H-1. De los actuales $460 a $780, un incremento de $320 equivalente a 70% de aumento.

· Formulario I-29. Para beneficiarios de H-2A. De los actuales $460 a $1,090, un incremento de $630 equivalente a 137% de aumento.

· Formulario I-130. Para peticiones de familiares extranjeros. De los actuales $535 a $630, un incremento de $140 equivalente al 26% de aumento.

· Formulario I-131. Para permisos de viaje. De los actuales $575 a $630, un incremento de $55 equivalente al 10% de aumento.

· Formulario I-140. Pera pedir la residencia de un trabajador por medio de un empleador. De los actuales $700 a $715, un incremento de $15 equivalente al 2% de aumento.

· Formulario I-212. Para solicitar permiso de ingreso a EEUU después de haber sido deportado. De los actuales $930 a $1,395, un incremento de $245 equivalente al 26% de aumento.

· Formulario I-290B. Para apelar una decisión. De los actuales $675 a $800, un incremento de $125 equivalente al 19% de aumento.

· Formulario I-485. Para ajuste de estatus. De los actuales $1,140 a $1,440, un incremento de $300 equivalente al 26% de aumento.

· Formulario I-539. Para solicitar una extensión de estadía. De los actuales $370 a $420, un incremento de $50 equivalente al 14% de aumento.

· Formulario I-601. Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad. De los actuales $930 a 1,050, un incremento de $120 equivalente al 13% de aumento.

· Formulario I-601A. Para gestionar un perdón provisional por presencia ilegal. De los actuales $630 a $795, un incremento de $165 equivalente al 26% de aumento.

· Formulario I-765. Para solicitar autorización de empleo. De los actuales $410 a $470, un incremento de $60 equivalente al 15% de aumento.

· Formulario N-400. Solicitud de naturalización. De los actuales $640 a $710, un incremento de $70 equivalente al 11% de aumento.

· Toma de huellas biométricas. De los actuales $85 a $30, una baja de $55 equivalente al 65% menos.

PUBLICIDAD