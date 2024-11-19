El caso contra ‘Harry, el sucio’, el traficante que dejó morir congelada a una familia de inmigrantes en la frontera norte

Video "Mi hijo se ahogó por salvarme": madre migrante cuenta el infierno que vivió cruzando el Darién con su familia

Una familia de inmigrantes, que intentaba entrar en Estados Unidos por un tramo deshabitado de la frontera canadiense, nunca se imaginó que las bajas temperaturas se convertirían en su peor enemigo y los llevarían a la muerte.

Aquella noche del 19 enero de 2022, Jagdish Patel, su esposa y sus dos hijos pequeños se dirigían a pie al encuentro de una furgoneta que los esperaba cerca de la frontera de Canadá y EEUU para introducirlos ilegalmente a este país. Caminaron entre vastos campos de cultivo, navegando en la oscuridad de la noche y padeciendo las bajas temperaturas que alcanzaron menos 36 grados Fahrenheit.

El conductor que los recogería en el norte de Minnesota nunca llegó por ellos. Así que los cuatro miembros de la familia perecieron congelados.

Dos hombres involucrados en el caso de tráfico de migrantes indios están siendo juzgados desde esta semana por las autoridades federales por la muerte de los Patel.

‘Harry, el sucio’: el traficante de inmigrantes indios que está siendo juzgado por la muerte de una familia

De acuerdo con los fiscales federales, Harshkumar Patel, de 29 años, se encargaba de la coordinación del tráfico de migrantes desde Canadá. El hombre era un experimentado contrabandista apodado ‘Harry el sucio’.

En el lado estadounidense estaba Steve Shand, el conductor reclutado recientemente por Harshkumar Patel, dicen los fiscales.

Los dos hombres están acusados de formar parte de una sofisticada operación de contrabando de personas de la India. Ambos se han declarado inocentes.

La última noche de la familia Patel que murió congelada intentando entrar a EEUU

De acuerdo con las autoridades en el último viaje planeado por los traficantes, Shand debía recoger a 11 inmigrantes indios, entre ellos los Patel el 19 de enero de 2022.

El problema surgió cuando Shand, de 50 años, se quedó atascado al caer en una zanja a una media milla de la frontera entre EEUU y Canadá.

Los inmigrantes pasaron horas deambulando bajo la nieve y el frío brutal tratando de encontrar la camioneta en la que los recogería Shand para escabullirlos a territorio estadounidense. Muchos iban en jeans y botas de goma. Ninguno llevaba ropa de invierno que los ayudara a protegerse de las bajas temperaturas.

Tras horas caminando en la nieve y la oscuridad dos de los inmigrantes del grupo encontraron por casualidad la furgoneta. Poco después, un trabajador de una empresa de oleoductos que pasaba por allí sacó el vehículo de la zanja.

La situación se complicó de nuevo cuando un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que buscaba migrantes tras encontrar huellas de botas cerca de la frontera, detuvo a Shand.

Las autoridades localizaron a otras cinco personas en la nieve, todos de nacionalidad india. Los inmigrantes dijeron a los agentes que llevaban más de 11 horas caminando en medio de una gélida ventisca, según los registros federales.

Shand insistió repetidamente en que no había otras personas cerca, a pesar de que la familia de los Patel seguía deambulando desesperada en busca del vehículo.

Cuando el agente fronterizo detuvo a Shand no había niños entre los migrantes, pero un hombre llevaba una mochila llena de juguetes, ropa infantil y pañales, dicen las autoridades.

El hombre dijo que una familia de cuatro indios le pidió que se la guardara, porque tenían que llevar a su hijo pequeño cargando, pero en algún momento de la noche se habían separado del grupo y no los volvió a ver.

Horas después, los cadáveres de los Patel fueron encontrados justo dentro de Canadá, en un campo cercano al lugar por donde los otros migrantes del grupo habían cruzado a Estados Unidos.

En los brazos congelados de Jagdish Patel estaba el cuerpo de su hijo de tres años, Dharmik, envuelto en una manta. Cerca de ellos estaban su hija otra hija Vihangi y a poca distancia Vaishaliben, su esposa.

Jagdish Patel, de 39 años, creció en Dingucha, en la India. Él y su esposa, Vaishaliben, de unos 30 años, vivían con los padres de él, criando a su hija de 11 años, Vihangi, y a Dharmik. Ambos eran profesores de una escuela, según la prensa local.

(Patel es un apellido indio común y los migrantes muertos no están emparentados con el traficante Harshkumar Patel)

Las complicaciones en el caso en contra de Harshkumar Patel y Steve Shand

De acuerdo con los fiscales federales Shand y Harshkumar Patel sabían que las condiciones meteorológicas invernales eran extremas, pero decidieron seguir adelante con un plan para pasar clandestinamente a los migrantes a través de la frontera a pie, dijo el fiscal Ryan Lipes en su declaración de apertura durante el juicio este lunes.

“Dejaron a los inmigrantes en una zona oscura y aislada de la frontera canadiense, (no había) ningún lugar cercano a un puerto de entrada legal”, declaró Lipes.

“Este caso trata de dos hombres que anteponen el dinero a la vida de las personas, un dinero que obtuvieron traficando con inmigrantes de la India”, declaró Lipes ante el jurado.

Sin embargo, el abogado de Harshkumar Patel, Thomas Leinenweber dijo que su cliente no debería haber sido acusado de contrabando. Leinenweber dijo en su declaración inicial que nadie testificaría que Patel habló alguna vez de una conspiración de contrabando ni aportaría pruebas visuales de su implicación.

Mientras que la abogada de Shand, Lisa López, pidió al jurado que diferenciara el caso entre los dos acusados, ya que dijo que Shand era un participante involuntario en la red de contrabando.

“El señor Shand fue utilizado por el señor Patel. Y ser utilizado no equivale ante la ley a ser culpable de conspiración”, dijo López. La abogada dijo que Shand y los inmigrantes fueron engañados por Harshkumar Patel y su red de contrabando.

Sin embargo, los fiscales afirman que Shand dijo a los investigadores que Harshkumar Patel le pagó unos 25,000 dólares por cinco viajes en los que introdujo ilegalmente a varios migrantes indios a EEUU.

Aumenta la inmigración ilegal de indios buscando entrar a EEUU

La inmigración ilegal procedente de la India existe desde hace tiempo, pero ha aumentado considerablemente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Los expertos afirman que la inmigración ilegal procedente de la India está motivada por diversos factores, desde la represión política hasta un sistema de inmigración estadounidense disfuncional que puede llevar años para entrar legalmente.

La Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a más de 14,000 indios en la frontera canadiense de septiembre de 2023 a septiembre de 2024, lo que supuso el 60% de todas las detenciones a lo largo de esa frontera y más de 10 veces la cifra de hace dos años.

En 2022 el Pew Research Center calculó que había más de 725,000 indios viviendo ilegalmente en Estados Unidos, solo por detrás de mexicanos y salvadoreños.

