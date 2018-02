La actual temporada de influenza supera récords y alcanza niveles de la 'gripe porcina' de 2009

Aunque no se puede hablar oficialmente de una pandemia porque la cepa circulante del virus no es nueva, la cantidad de personas que va al médico con síntomas de influenza ya se equipara a la de hace nueve años y es la mayor de la que se tiene registro desde que las autoridades cambiaron la forma de monitorear las gripes estacionales en 2003. Las hospitalizaciones ya superan el total que hubo en 2014/2015 cuando se reportaron más de 56,000 muertes.

En abril de 2009 se descubre en México y EEUU el brote del virus A (H1N1) de influenza humana, obligando a la Organización Mundial de la Salud a decretar una pandemia. Aunque esta vez la cepa que circula no es nueva, la cifra de visitas a hospitales y médicos ya se le equipara.

La actual temporada de la gripe ya alcanza los niveles de la pandemia A (H1N1) de 2009. Un nuevo reporte de las autoridades sanitarias dado a conocer este viernes revela que 1 de cada 14 personas que va al médico tiene síntomas de la gripe, una cantidad similar a la de aquella vez y sin precedentes si se le compara con el resto de las gripes estacionales de la que se tiene registro desde que los CDC cambiaron la forma en documentarlas en el año 2003.

La también llamada 'gripe porcina' comenzó entre marzo y abril de 2009 y llegó a su pico máximo de intensidad en octubre de ese año. Se estima que hubo más de 60 millones de casos, 274,000 hospitalizaciones y un promedio de 12,000 muertes en Estados Unidos. Se habla de pandemia cuando hay una nueva cepa del virus circulando a la que la gente no ha sido expuesta. Eso no ocurrió esta vez: la predominante de esta temporada (H3N2) ya se había visto antes y está asociada a una alta tasa de complicaciones.



A esta fecha, las hospitalizaciones superan el total de la temporada 2014/2015 que fue especialmente severa con un total de 56,000 muertes. Para la semana que terminó el 27 de enero, 51.4 de cada 100,000 personas fueron ingresadas por influenza, la cifra más alta que se ha visto desde 2010.



Y las autoridades temen que todavía no se esté cerca del fin: en promedio la temporada dura entre 11 y 20 semanas y apenas se está comenzando la onceava sin que haya señales de que la intensidad se ha reducido. 48 estados siguen presentando alta actividad, lo que quiere decir que no se redujo en los últimos siete días.

“Vamos en camino a cumplir algunos récords. Esperábamos tener mejores noticias”, dijo la directora interina de los CDC, Anne Schuchat, durante una llamada telefónica con la prensa.

Muchas muertes, pero no más que otros años (por ahora)

Durante la última semana se reportaron 10 muertes pediátricas adicionales, para un total de 63. Aún no es posible determinar si la cifra superará a los 110 pequeños que murieron la temporada pasada (2016/2017) o a los 148 que murieron en 2014/2015, un período que se consideró especialmente grave.



La mortalidad por influenza y neumonía en adultos ronda el 10%, pero todavía no llega a cifras históricas con respecto a años anteriores, aunque no se descarta que lo haga, sobre todo si se toma en cuenta la alta tasa de hospitalizaciones. Durante una temporada severa se han contabilidazdo unos 56,000 decesos por la gripe. Todavía no se sabe cuánto será el total de este año.



La buena noticia que pudieron dar las autoridades este viernes es que se ha visto cierta reducción de la cepa H3N2 (aunque sigue siendo la predominante) y un aumento de otras como la H1N1 y la influenza tipo B, para las que la vacuna podría tener una efectividad mayor. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de vacunarse aclarando que todavía hay tiempo y que esto reduce el riesgo de complicaciones.

“Sea o no una temporada mala debes vacunarte porque aunque la vauna no sea completamente compatible, puede proporcionar algo de protección. 30% es mejor que nada”, aclara Patricia Rodríguez, directora médica de Salud Comunitaria en Children’s Health en Dallas, en entrevista con Univision.

Las personas mayores de 65 años también deben recibir la vacuna del neumococo, que previene que desarrollen una neumonía como consecuencia de la gripe.