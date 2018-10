"Presidente, usted no es bienvenido en Pittsburgh": la carta de líderes judíos que han firmado más de 40,000 personas

“Durante los últimos tres años, sus palabras y sus políticas han envalentonado a un creciente movimiento nacionalista blanco. Usted mismo llamó 'malvado' al asesino, pero la violencia de ayer es la culminación directa de su influencia”. La dura sentencia se puede leer en la carta abierta publicada el domingo que han redactado un grupo de líderes judíos que hacen parte de la organización ‘Bend the arc’ y que han firmado -hasta el momento de la publicación de este artículo- más de 40,000 personas.

“Presidente Trump usted no es bienvenido en Pittsburgh hasta que denuncie completamente el nacionalismo blanco”, es una de las principales demandas que hace la carta en la que también se le pide que deje de señalar y amenazar a las minorías, que cese su asalto a los inmigrantes y refugiados y que “se comprometa con las compasivas políticas democráticas que reconocen la dignidad de todos”.

Hasta el momento el presidente Trump, si bien ha reprochado con un duro lenguaje el ataque en su cuenta de Twitter, no ha hecho ninguna mención a que el perpetrador de la masacre fuera abiertamente parte del movimiento neonazi. Según han revelado las autoridades, Robert Bowers, señalado como el autor del tiroteo, era un miembro de la red social Gab donde se ventilan sin censura ideas del supremacismo blanco y de neonazis, entre otras. La foto de su perfil incluía un símbolo neonazi y en sus últimas publicaciones había una imagen de un horno ardiente como los utilizados por los nazis para cremar a millones de judíos y opositores en campos de concentración.

“Nuestra comunidad judía no es el único grupo que usted ha señalado. También ha socavado deliberadamente la seguridad de las personas de color, los musulmanes, las personas LGBTQ y las personas con discapacidades. La masacre de ayer no es el primer acto de terror que usted incitó contra un grupo minoritario en nuestro país. Presidente Trump, no es bienvenido en Pittsburgh hasta que deje de atacar y poner en peligro a todas las minorías”, sentencia la carta.