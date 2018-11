“Aquí no hay un automóvil averiado. Nadie daña su auto en la mejor parte de la ciudad a menos que esté buscando dinero", se le oye decir a Westwood quien luego intentó intimidar a las mujeres diciendo que iba a llamar al 911. De hecho, uno de lo cargos que recaen sobre Westwood, de 51 años, es justamente una orden de delito menor por el mal uso del sistema del 911, una vez que alcanzó a marcar el teléfono para reportar falsamente que personas que estaban cerca a su casa estaban intentando entrar a residencias aledañas.

“Esto es Myers Park. ¿Qué están haciendo ustedes acá?", se escucha a Westwood en el video, mientras se acerca a las mujeres. "¿Está aquí tu novio?", llega a preguntarles de manera irónica, antes de gritarles: "No van a vender drogas acá". La mujer, que lucía embriagada insistió, "no van a estar paseando por un lugar al que no pertenecen. Váyanse de acá", les increpa. Además, les pregunta: "¿Necesito sacar mi arma escondida?".