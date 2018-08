Puerto Rico reconoce ahora 1,427 muertos por el huracán María: más de 20 veces la cifra inicial

El documento, titulado 'Transformación e innovación tras la devastación', fue inicialmente reportado por el diario The New York Times .

María golpeó la isla el 20 de septiembre del pasado año y dejó un gran rastro de devastación. Uno de los principales problemas a los que se enfrentó la isla fue la caída del servicio eléctrico, que afectó prácticamente a todo Puerto Rico. Aún hoy, algunas personas no han recuperado el servicio.

Durante meses, el número de fallecidos en la isla ha sido fuente de fuerte controversia. A finales de mayo, un estudio de la Universidad de Harvard publicado por The New England Journal of Medicine estableció que la cifra real de muertos en la isla tras el paso del huracán era de 4,645 muertos.