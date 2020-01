Residente, Ricky Martin, Yadier Molina... las voces que amplifican la protesta en Puerto Rico

"El pueblo se cansó"

En un mensaje al líder del Senado local Thomas Rivera Schatz, que llamó "brutos" a quienes pidieron mantener la ayuda de la población fuera de las manos del gobierno, Molina espetó: "Primera vez que me meto en política, pero ya el pueblo se cansó, es hora (de) que recojas y te vayas; y BTW (by the way o de hecho en español), el 'bruto' es usted".