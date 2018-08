Las expresiones del presidente son una repetición de la visión optimista que dio tras los primeros días del paso de María, cuando aseguró que el manejo de la emergencia estuvo bien ya que el relativamente bajo número de víctimas no se podía comparar con la "catástrofe real de Katrina", que en 2005 devastó el sur de Louisiana matando a unas 1,200 personas.

"El gobernador (Roselló) es una excelente persona. Él está feliz con el trabajo que hemos hecho. Hemos invertido miles de millones de dólares en Puerto Rico. Fue muy difícil. No se olviden, su red de eléctrica ya estaba muerta antes del huracán", dijo Trump para referirse a los problemas del sistema eléctrico puertorriqueño, aunque no es cierto que la isla ya estuviese en medio de un apagón generalizado que sí provocó el fenómeno natural.

Horas después de que se conociera el informe, en una rueda de prensa el gobernador Rosselló reconoció reconoció que su gobierno no estaba preparado y que los protocolos para responder a posibles fallecimientos no eran suficientes. “Yo soy el gobernador de Puerto Rico y acepto y asumo la responsabilidad que el cargo conlleva. No estoy ajeno a las críticas”, dijo.