Trump niega que 3,000 personas murieran en Puerto Rico por María y dice, sin pruebas, que es un invento de los demócratas "para hacerme lucir mal"

El presidente Donald Trump sostuvo este jueves que no murieron cerca de 3,000 personas en Puerto Rico por el huracán María que golpeó la isla el pasado año, una cifra ampliamente reconocida. El gobierno de San Juan reconoció a finales de agosto casi 3,000 fallecidos , elevando la cifra desde los 64 oficiales durante casi un año. Además indicó, sin pruebas, que esa cifra es un invento de los demócratas para atacarlo.

"No murieron 3,000 personas entre los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, DESPUÉS que la tormenta llegara, los números que tenía (el gobierno) eran entre 6 y 18 muertos. Según pasó el tiempo, los números no aumentaron mucho. Luego, mucho tiempo después, empezaron a publicar unas cifras más altas, como 3,000", dijo Trump en un primer tuit.