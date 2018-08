Horas después de que se conociera el informe, en una rueda de prensa el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reconoció dio su aprobación al estudio que multiplica por 46 la cifra de muertos oficiales y reconoció que su administración no estaba preparada y que los protocolos para responder a posibles fallecimientos no eran suficientes. “Yo soy el gobernador de Puerto Rico y acepto y asumo la responsabilidad que el cargo conlleva. No estoy ajeno a las críticas”, dijo.