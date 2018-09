El ego de Trump vs. los 3000 muertos de Puerto Rico: un análisis de los tuits del presidente

Pero no lo hace para dar consuelo por las pérdidas humanas y las penurias que siguen sufriendo los habitantes de la isla o para aportar ideas para la reconstrucción, sino para expresar su preocupación por lo “mal” que dice que lo están haciendo quedar.

“ 3000 personas no murieron en los dos huracanes que golpearon Puerto Rico...

... Cuando yo dejé la isla, DESPUES de que la tormenta golpeó, ellos tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que fue pasando el tiempo no aumentó en mucho . Entonces, un largo tiempo después, ellos empezaron a reportar números realmente grandes, como 3000…”

Aunque Roselló está registrado como demócrata, en el juego político puertorriqueño no funciona esa dualidad de demócratas vs. republicanos. Las afiliaciones son menos ideológicas y más alineadas con el estatus de la isla: estadidad total con EEUUU o ‘status quo’ como libre asociado. Un pequeño porcentaje aboga por la independencia.

El presidente no "recauda" fondos como si se tratara de una organización de ayuda humanitaria. El presidente tiene la obligación legal de asignas fondos, primero los de emergencia que se liberan cuando se declaran zonas de desastre federal, y luego, mediante las asignaciones presupuestarias solicitadas al Congreso con las que se busca recuperar zonas afectadas. Al principio Trump puso en duda que fuera útil invertir dinero público para recuperar la infraestructura de la isla, cuyo mal estado achacó a la ineficacia y corrupción de políticos locales. Al final, el gobierno federal aceptó sufragar el 90% de los costos de reconstrucción (encima del promedio de 75% que suele aportar en casos similares) por el estado de devastación y las profundas dificultades financieras en la que se hallaba la isla antes del paso del huracán.

El estudio de la Universidad George Washington en su explicación metodológica dice: “Nuestro estudio de exceso de mortalidad analizó los patrones pasados de mortalidad (registros de muerte y censo poblacional del 2010 a 2017) para predecir la mortalidad si el huracán María no hubiera ocurrido (mortalidad predecible) y comparare este número con las muertes ocurridas (mortalidad observada). La diferencia entre esos dos números es el estimado de exceso de mortalidad debida al huracán”. Es decir, las muertes que registraron como resultado de María son aquellas que no se habrían producido de no haberse presentado la emergencia.