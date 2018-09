Si estás en la ruta del huracán, esta es la información que debes tener a la mano

El huracán Florence se está moviendo hacia el noroeste. Se espera que siga en esa dirección con un aumento leve en la velocidad durante los próximos días y que afecte a los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia.

Se pronostican graves inundaciones por lluvia y aumento del nivel del mar por los vientos.

A continuación te ofrecemos una guía que puede ser muy útil si estás en la ruta de este huracán.





Contactos importantes

- Centro Nacional de Huracanes

hurricanes.gov

- Cruz Roja Americana

1-866-4384663

redcross.org

- FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)

fema.gov

Ready.gov/es

- Si tu vida corre peligro:

Llame al 911

Carolina del Sur

- Division de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur

scemd.org

- Sistema telefónico de información pública (PIPS)

1-866-246-0133 (Interprétes en español disponibles)

- Departamento de Transporte de Carolina del Sur

855-GO-SCDOT (855-467-23-68)

- Departamento de Seguros de Carolina del Sur

doi.sc.gov

(803) 737-6160

(803) 768-3467

- Ejército de Salvación de Carolina del Sur

Doingthemostgood.org

(704) 522-4970

Si deseas descargar la guía de emergencia para Carolina del Sur, haz click aquí.

Carolina del Norte

- Departamento de seguridad pública de Carolina del Norte

ncdps.gov/Florence

- Para refugios, asistencia alimentaria, ayuda de recuperación:

Llama al 211 o al 888-892-1162

- Para información de viajes y condiciones de carreteras:

Llama al 511 o visite DriveNC.gov

- Cuenta oficial de Twitter con actualizaciones para estar preparado para la emergencia:

@NCEmergency

Virginia

- Departamento de emergencia de Virginia.

ReadyVirginia.gov

Cuenta de Twitter del Departamento de Emergencia de Virginia: @VDEM

- En caso de emergencias en la vía:

Llama al 211, al 511 o al (800) 578-4111

A continuación te ofrecemos una lista básica de alimentos y suministros de primera necesidad que debes tener en tu casa antes de que llegue alguna tormeta tropical o huracán. Recuerda que los alimentos deben ser no perecederos.

Artículos de primera necesidad en caso de un huracán:





1 galón de agua por persona y semana

Alimentos no perecederos: enlatados de carne, pescado, fruta y vegetales.

Leche en polvo o bebidas en envases individuales

Una linterna por persona y baterías extra

Faroles portátiles de batería

Velas que estén dentro de portavelas/envases de vidrio

Radio o televisor de baterías

Reloj despertador de baterías

Encendedor de gas butano

Equipo de cocina:





Cocina de acampar y un tanque de gas propano extra

Combustible para la cocina portátil o carbón y líquido para encendedores

Abridor de latas manual

Utensilios de cocina, platos y vasos desechables

Suministros para mascotas:





Comida enlatada o seca

1/2 galón de agua por mascota por día

Arena higiénica para gatos

Jaulas portátiles para animales

Artículos médicos:





Botiquín de primeros auxilios

Medicinas por receta

Repelente de mosquitos

Cloro para la ropa y pastillas para purificar el agua

Artículos personales y otras necesidades:





Pañales desechables y toallitas individuales húmedas para bebés

Leche en fórmula, comida y medicina para bebé

Medicamentos

Artículos de higiene y papel sanitario

Artículos para el entretenimiento (libros, revistas, barajas, y juegos de mesa)

Cambio(s) de ropa

Identificación fotográfica

Extensión eléctrica

Productos de limpieza

Bolsas de basura

Gasolina para el carro y generadores eléctricos

Extinguidor de incendios

Aquí te mostramos un vídeo de cómo armar un kit casero para la llegada del huracán.

Otras cuestiones útiles a tener en cuenta:





Mantener los árboles podados de forma adecuada durante el verano para evitar que sus ramas se vuelvan proyectiles durante un huracán, además que no sean derribados por sus vientos. Recuerda: cuando hay alertas o avisos de huracán ya no se deben podar, pues se suspende la recogida de basura.

de forma adecuada durante el verano para evitar que sus ramas se vuelvan proyectiles durante un huracán, además que no sean derribados por sus vientos. Recuerda: cuando hay alertas o avisos de huracán ya no se deben podar, pues se suspende la recogida de basura. Si tienes piscina , acuérdate de bajar el nivel de agua entre 1 y 2 pies, agregar más cloro de lo normal, desconectar las luces y el motor.

, acuérdate de bajar el nivel de agua entre 1 y 2 pies, agregar más cloro de lo normal, desconectar las luces y el motor. Además, si tienes balcones o terrazas , guarda todos los muebles de exterior dentro de la casa.

, guarda todos los muebles de exterior dentro de la casa. Protege las ventanas y puertas con contraventanas o madera contrachapada de 5/8; debes tener las planchas de madera cortadas con anterioridad listas para ser instaladas.

con contraventanas o madera contrachapada de 5/8; debes tener las planchas de madera cortadas con anterioridad listas para ser instaladas. Protege con fundas impermeables los electrónicos dentro de casa .

. Estate atento a la evolución de la tormenta y contacta a las autoridades locales para informarte sobre posibles cambios en recolección de basura, servicio de autobuses, trenes, puerto y aeropuerto.

para informarte sobre posibles cambios en recolección de basura, servicio de autobuses, trenes, puerto y aeropuerto. ¿Cubre tu seguro posibles daños en tu propiedad por el paso de un huracán o tormenta? Además de tener tus propiedades y bienes asegurados, es recomendable tener un inventario de documentos y objetos de valor apoyados con fotografías en caso de una eventual pérdida.

por el paso de un huracán o tormenta? Además de tener tus propiedades y bienes asegurados, es recomendable tener un inventario de documentos y objetos de valor apoyados con fotografías en caso de una eventual pérdida. Si tienes negocios, planea con anticipación una buena protección. Eso puede hacer ahorrar miles de dólares al dueño de una empresa, evitando daños estructurales, interrupción en las operaciones del negocio y en el desplazamiento de los empleados. Revisa el seguro de la propiedad para tener las coberturas adecuadas.

Rutas de evacuación ante la llegada de Florence

CAROLINA DEL SUR

Para conocer cuáles son las vías de evacuación designadas por el Departamento de Transporte (SCDOT) puedes revisar este mapa oficial.



- También puedes visitar la página Know Your Zone.

- Descarga las aplicaciones para teléfono celular: Apple App Store y Google Play.

- El sitio SCDOTs también tiene la información de las rutas de desalojo.

- Puedes descargar este pdf para tener en caso de que te quedes sin señal. Las rutas de evacuación están señaladas en anaranjado.

- Si quieres pdf e instrucciones detalladas por ciudad puedes descargarlos en este sitio.

En estos enlaces encontrarás información de evacuación por condado:

CAROLINA DEL NORTE

Las rutas de evacuación designadas incluyen la Interestatal 40, I-40, U.S. 74-76, U.S. 117, N.C. 211 y la N.C. 210.

En este enlace puedes obtener información en tiempo real sobre el estado de las carreteras y el tráfico en Carolina del Norte durante la evacuación. También puedes visitar este enlace con información actualizada.



Además puedes descargarte las aplicaciones oficiales para el teléfono de iTunes or Google Play o este pdf, preveniendo que podría quedarse sin internet mientras maneja.

VIRGINIA

Puedes revisar las rutas oficiales de evacuación en tiempo real en los siguientes lugares:

* La página de internet KnowYourZoneVA.org . Si el mapa interactivo no carga, puedes usar este otro hipervínculo. En la herramienta hay información de las ciudades de Chesapeake, Hampton, Newport News, Norfolk, Poquoson, Portsmouth, Suffolk, and Virginia Beach; counties of Accomack, Essex, Gloucester, Isle of Wight, James City, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northampton, Northumberland, Richmond County, Surry, Westmoreland, York y el pueblo de Chincoteague.

* Puedes descargar este pdf en caso de que se quede sin internet en el camino.

* El website www.511virginia.org también tiene información del tráfico en las carreteras.

* También puede descargarse la aplicación para el teléfono 511 Virginia.

* O llamar a la línea telefónica 211.

Estas son algunas de las vías de evacuación designadas por las autoridades:

Península

- Interstate 64 West

- Interstate 664 North

- U.S. Route 17 North

- U.S. Route 60 West

- Route 143

El Ferry Jamestown-Scotland no estará funcionando.

Zona Sur

- 264 West

- Interstate 64 Hampton Roads Bridge-Tunnel

- Interstate 664 North Monitor Merrimac Memorial Bridge-Tunnel

- U.S. Route 17 North

- U.S. Route 58 West

- U.S. Route 460 West

- Route 10 West

El Chesapeake Bay Bridge-Tunnel no es una ruta de evacuación.

Costa Este

Residentes de Eastern Shore deben usar la U.S. Route 13 North hacia Salisbury, Maryland.

Virginia Beach

La página oficial del estado de Virginia indica las siguientes rutas:

- Interstates 64

- Interstates 264

- Interstate 664 North Monitor Merrimac Memorial Bridge-Tunnel

- U.S. Route 17 North

- U.S. Route 58 West

- U.S. Route 460 West

- Route 10 West





¿Tienes que evacuar? Lee estos consejos si sales en auto

Las autoridades de tránsito recomiendan tomar las rutas de evacuación designadas y no las carreteras secundarias. Alejarse de las rutas principales aumenta su riesgo de extraviarse o quedar fuera del alcance de los rescatistas.

- Salir a la carretera con tanque lleno de gasolina, mucha agua y alimentos no perecederos a mano, ya que las tiendas, supermercados y restaurantes seguramente no estén abiertos debido a la emergencia.

- Si te quedas sin gasolina o experimentas problemas con su vehículo, muévelo de manera segura al borde de la carretera para reducir la congestión de tráfico.

- Si debes conducir, asegúrate de tener extrema precaución y obedecer todos los letreros de emergencia.

- Si hay agua en la vía, espera a que retroceda antes de conducir. Incluso si parece ser poco profunda, el agua en movimiento es lo suficientemente potente como para empujar un automóvil fuera de la carretera y poner en riesgo a tus pasajeros en cuestión de minutos.

- Tampoco puedes estar seguro exactamente de qué tan profunda está el agua o qué está debajo de su superficie. Podría estar ocultando pedazo de escombros, los cuales podrían causar lesiones graves y daños a los vehículos.





Otros consejos convenientes

Estos consejos usualmente no aparecen en la lista de preparación para huracanes, pero quienes han vivido uno (o varios) saben que pueden ser tan importantes como tener provisiones de alimentos, colocar los shutters y comprar agua potable. Toma nota.

- Todo a la nube. Guarda copias electrónicas de documentos importantes, así como de fotos interiores y exteriores actualizadas de todas las áreas de tu casa (serán muy útiles a la hora de introducir un reclamo ante el seguro). Archívalas en la nube o envíalos por correo electrónico. También haz un respaldo de todos los archivos importantes que tengas en tu computara. Si es una laptop, no olvides ponerla a resguardo y en un estuche impermeable si es posible.

- Baterías al 100%. El celular, la laptop, la tableta. Si hay cortes de luz, querrás tener hasta el último porcentaje de carga. Una buena idea es comprar baterías adicionales o cargadores portátiles. Si llega a haber cortes, no uses todos los dispositivos a la vez. Recuerda que puedes aprovechar el cargador del auto para recargar el teléfoo en caso de ser necesario (pero cuidado con el monóxido de carbono al estar en el garaje).

- Compra un generador eléctrico. Son costosos, pero pueden ahorrar un gran número de problemas. Otra alternativa más económica y útil son los ‘power inverter’ (inversores de energía), que aprovechan la batería del automóvil para encender dispositivos como electrodomésticos e incluso el televisor. Los modelos varían, pero ten en cuenta que la idea tampoco es que agotes la batería de tu auto. Úsalos con moderación.

- Desenchufa todos los aparatos en tu casa. La posibilidad de que haya problemas en el suministro de electricidad después del apagón es muy alta. Así protegerás tus electrónicos.





Lo que debes hacer después de la tormenta o huracán





Sigue escuchando la radio, TV o la Radio de la NOAA All Hazards.

Espera hasta que la zona de evacuación sea declarada segura antes de regresar.

Está al tanto de las carreteras cerradas. Si te encuentras con una barricada o calle inundada, no entres y da la vuelta.

Mantente en terreno firme y seco. El agua en movimiento con una profundidad de solo 6 pulgadas puede hacer que se resbale. El agua que no se mueve podría estar cargada de electricidad por los cables caídos.

Si utilizas un generador, evita el envenenamiento por monóxido de carbono siguiendo las instrucciones del fabricante.

Evita atravesar puentes débiles y carreteras dañadas.

Una vez que regreses a tu hogar, revisa los daños a sus aparatos de gas, agua y electricidad.

Usa una linterna para inspeccionar el daño. Nunca utilices velas ni otros artículos de fuego dentro de la casa.

Utiliza calzado adecuado para prevenir cortarte los pies con escombros filosos.

No tomes ni prepares comida con agua de la pila hasta que las autoridades oficiales digan que es segura.

Evita caminar en áreas cerca de cables o postes caídos para no electrocutarse.