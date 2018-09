ICE y CBP aseguran que no pedirán papeles a quienes vayan a refugios por el huracán Florence

Si eres indocumentado y estás en zona de peligro, no dudes en abandonar tu vivienda. Las autoridades aseguran que todos serán recibidos en los refugios y recibirán asistencia. Te dejamos algunas respuestas si aún tienes dudas de acatar la orden de evacuación por temor a ser detenido:

2. ¿Continuarán con las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados durante la emergencia?

No. En un correo a Univision Noticias, la oficina de la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmaron que no realizarán "actividades de aplicación de la justicia en materia de inmigración en zonas de evacuación o en refugios" en las zonas afectadas. Precisan que la única razón por la que lo harían es ante "una grave amenaza a la seguridad pública", aunque no detallan de qué evento podría tratarse.