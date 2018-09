Estas son las rutas de evacuación en las Carolinas y Virginia

Recuerda salir a la carretera con tanque lleno de gasolina, mucha agua y alimentos no perecederos a mano, ya que las tiendas, supermercados y restaurantes seguramente no estén abiertos debido a la emergencia.

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Las rutas de evacuación designadas incluyen la Interestatal 40, I-40, U.S. 74-76, U.S. 117, N.C. 211 y la N.C. 210. En este enlace puedes obtener información en tiempo real sobre el estado de las carreteras y el tráfico en Carolina del Norte durante la evacuación. También puedes visitar este enlace con información actualizada .

Virginia