¿Fue fotografiada Nancy Pelosi con la familia Manson en 1969?

Mientras que la foto muestra personas afiliadas a la familia Manson, Pelosi no aparece entre ellos. A través de una búsqueda de imagen inversa, Check Your Fact encontró la foto incluida en un artículo de la revista Los Ángeles sobre la familia Manson. El título identifica a la mujer que lleva la camiseta a rayas como Mary Theresa Brunner, quien es conocida como la primera seguidora de Charles Manson, según Rolling Stone .

Manson y tres de sus seguidores fueron condenados por asesinato y conspiración en los asesinatos de 1969 de la actriz Sharon Tate y otros seis, según The Associated Press. La llamada 'Familia Manson' vivió durante un tiempo en Spahn Ranch, un antiguo set de películas cerca de Los Ángeles, según The New York Times.