La triste e innecesaria muerte del Ford Focus en Estados Unidos

¿Qué pasó?

Donald Trump no tardó en reaccionar. El aquel entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, dijo que el anuncio de Ford era una “desgracia absoluta” y acusó al fabricante de estar planeando mudar la producción de todos sus vehículos fuera del territorio estadounidense. Ford respondió diciendo que no pensaba ir a ninguna parte, pero pocos días después de que el nominado republicano se hiciera sorpresivamente de la presidencia de Estados Unidos, el fabricante no tardó en anunciar la cancelación de la construcción de la nueva fábrica, cuyos cimientos ya había sido echados en suelo mexicano.