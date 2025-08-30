Ford ordena recall a más de 355,000 camionetas en Estados Unidos: ¿qué modelos son?

Ford anunció un llamado a revisión de 355,656 camionetas en Estados Unidos debido a una falla en el panel de instrumentos que puede dejar la pantalla en negro al encender el vehículo. Esto impediría que los conductores vean información fundamental como su velocidad, indicadores de advertencia y otros datos de seguridad, incrementando las posibilidades de causar un accidente.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA), el retiro abarca a las F-150 modelo 2025, así como a las camionetas Super Duty (F-250, F-350, F-450 y F-550) de los años 2025 y 2026.

El informe, publicado el pasado 22 de agosto, advierte que esta situación eleva el riesgo de accidentes, aunque hasta ahora no se han reportado choques relacionados con el defecto. Sin embargo, Ford ha recibido 95 reclamos de garantía desde junio de este año.

Como solución, la compañía ofrecerá una actualización gratuita de software que corrige la falla. Los propietarios podrán instalarla en concesionarios autorizados o, de forma más sencilla, mediante una actualización inalámbrica. Ford señaló que este método es más práctico para los clientes, quienes recibirán próximamente cartas con información detallada sobre el procedimiento.

¿Qué hacer si tienes una camioneta Ford con posible falla en el panel de instrumentos?

Los propietarios deben estar atentos a posibles señales de problemas en sus vehículos. Aunque la solución propuesta por Ford consiste en una actualización gratuita de software, es importante que los conductores no ignoren síntomas como una pantalla que tarda en encender, apagones intermitentes del panel de instrumentos o la ausencia de indicadores básicos al arrancar el motor.

Por eso, l a recomendación es contactar de inmediato a un concesionario autorizado en caso de detectar alguna irregularidad, incluso antes de recibir la carta oficial de notificación