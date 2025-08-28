Envíos suspendidos temporalmente desde México serán ahora más caros

Video Te mostramos los países afectados por los aranceles de Trump: México y China aún están negociando

La eliminación de la exención aduanera conocida como minimis por parte del gobierno de Donald Trump, provocó que este miércoles México anunciara la suspensión de los envíos postales con dirección a Estados Unidos, mientras se adecúa a las normas fijadas por las autoridades estadounidenses.

La misma decisión de EEUU también elevará los costos de los envíos, pues ahora todas las mercancías en envíos postales inferiores a 800 dólares pagarán el arancel de origen correspondiente al país, que en el caso de México está fijado, hasta ahora, en un 25%.

La norma de minimis contemplaba el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares.

"Esta medida aplica no solo para México sino para todos los países, por lo que, a partir del 29 de agosto de 2025, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías", explicó el gobierno mexicano en un comunicado este miércoles.

En 2024 los envíos exentos alcanzaron la cifra de 1,360 millones de paquetes despachados desde todo el mundo, por un valor aproximado de 64,600 millones de dólares, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.

La Unión Postal Universal (UPU, por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas que regula el sector postal, dijo este martes que "está tomando todas las medidas posibles para preparar a sus países miembros ante las repercusiones que tendrá la inminente suspensión por parte de Estados Unidos de la exención de minimis libre de impuestos", aunque aclara que habrá algunas excepciones previstas.

Implicaciones operacionales y la suspensión de envíos postales

La UPU explica que esta medida "introduce nuevos requisitos para que los transportistas recauden por adelantado los derechos de aduana de los remitentes, y remitan los importes consolidados a la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos".

Agregan que "se aplican excepciones a determinadas categorías de correo, incluidos los documentos y los regalos bona fide (envíos no comerciales entre particulares) por valor de hasta 100 dólares".

La misma agencia afirma que los países miembros "expresan su preocupación por la preparación operativa, la armonización reglamentaria y la continuidad de los flujos postales".

Y asegura que "los operadores postales de 25 países miembros ya han comunicado a la UPU que han suspendido sus servicios postales de salida hacia EEUU alegando incertidumbres relacionadas específicamente con los servicios de tránsito".

Estas suspensiones se mantendrán al menos hasta que los operadores postales tengan "más información sobre la forma en que las autoridades estadounidenses aplicarán estas medidas, así como sobre la aplicación efectiva de los cambios operativos necesarios".

La Agencia Aduanera de EEUU dice en su página web sobre los envíos de minimis que "estos envíos de escaso valor aceleran la llegada de mercancías a los consumidores, pero también ofrecen a los contrabandistas oportunidades de bajo coste y alta recompensa".

Europeos, Japón y Australia paralizan envíos a EEUU

El fin de semana pasado los servicios postales de Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España, Austria, Dinamarca y Suecia hicieron anuncios donde se informaba de la detención de los envíos hacia EEUU por las mismas razones normativas.

Poste Italiane, la empresa postal de Italia, justificó la suspensión diciendo que "las especificaciones y modalidades técnicas no fueron publicadas por las aduanas estadounidenses hasta el pasado 15 de agosto".

Se indicó que desde el 23 de agosto la empresa se vio obligada "al igual que los demás operadores postales europeos, a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos que contengan mercancías con destino a Estados Unidos".

Esto por "la falta de indicaciones diferentes por parte de las autoridades estadounidenses y/o de excepciones a los plazos mencionados".

Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda también paralizaron los envíos a EEUU, en medio de la incertidumbre por las normas y sus procedimientos.

México ha tratado de negociar con el presidente Donald Trump, para evitar el aumento de los aranceles tomando medidas de seguridad más agresivas contra los cárteles de la droga del país, y enviando a decenas de figuras encarceladas de los cárteles a Estados Unidos para su enjuiciamiento.

El mes pasado, Trump acordó con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum la postergación por 90 días de la aplicación de un nuevo arancel general de 30% mientras los equipos de ambos países avanzan en las negociaciones para un acuerdo a largo plazo. Pero aún se mantienen fuertes aranceles para parte del sector automotriz, el acero, el aluminio y cobre mexicano.

