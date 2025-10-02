Por qué el precio del oro se disparó a nuevos récords con el cierre del gobierno de EEUU

Mientras aumenta la incertidumbre por el primer cierre del Gobierno estadounidense en casi siete años, el frenesí del oro sigue subiendo a nuevas cotas.

El precio del metal al contado en Nueva York alcanzó la cifra récord de 3,858.45 dólares por onza troy —la medida estándar para los metales preciosos— al cierre del mercado del martes. Y los precios futuros siguieron subiendo el miércoles, coqueteando con la marca de los 3,900 dólares a lo largo del día.

Las ventas de oro pueden aumentar bruscamente cuando los ansiosos inversores buscan "refugios seguros" para resguardar su dinero.

Antes del miércoles, el activo —y otros metales, como la plata— habían registrado mayores ganancias en el último año, sobre todo con el aluvión de aranceles del presidente Donald Trump que sumió a gran parte del mundo en la incertidumbre económica.

Si las tendencias persisten, los analistas han pronosticado que los precios podrían seguir disparándose. Aun así, el oro puede ser volátil. Esto es lo que sabemos.

¿Cuánto han subido los precios del oro este año? ¿Y la plata?

Los futuros del oro han subido más de un 45% desde principios de 2025 y cotizaban por debajo de 3,895 dólares hacia la tarde del miércoles.

Otros metales preciosos también han registrado ganancias, como la plata, que ha experimentado un aumento porcentual aún mayor en lo que va de año. Los futuros de la plata han crecido casi un 59%, cotizando a más de 47 dólares por onza troy el miércoles por la tarde.

¿Por qué suben los precios del oro?

En gran parte se debe a la incertidumbre. El interés por comprar metales como el oro suele aumentar cuando los inversores se inquietan.

Gran parte de la reciente agitación económica se ha extendido a raíz de las guerras comerciales de Trump.

Desde principios de 2025, los nuevos aranceles que el presidente ha impuesto a los productos procedentes de todo el mundo que llegan a Estados Unidos han puesto a prueba tanto a las empresas como a los consumidores, elevando los costes y debilitando el mercado laboral.

Como resultado, la contratación se ha desplomado mientras la inflación sigue subiendo. Y cada vez son más los consumidores que se muestran pesimistas sobre el futuro.

El actual cierre del gobierno de EEUU podría agravar estas preocupaciones. Por ejemplo, es probable que se retrase un informe clave del Departamento de Trabajo sobre el empleo, previsto para el viernes. Y el propio cierre amenaza con provocar sus propias repercusiones económicas en todo el país.

Se espera que unos 750,000 trabajadores federales sean suspendidos, y algunos podrían ser despedidos por la administración republicana de Trump. También se cerrarán muchas oficinas, quizás de forma permanente, ya que Trump promete "hacer cosas irreversibles" para castigar a los demócratas por votar en contra de la legislación republicana que permitiría el financiamiento del gobierno federal.

El alcance del impacto podría depender de cuánto dure el impasse. Wall Street, por su parte, no se ha visto afectado por el cierre hasta ahora, pero los rendimientos del Tesoro cayeron después de los desalentadores datos de contratación de ADP Research del miércoles.

Las inversiones en oro también se han visto impulsadas por otros factores a lo largo del tiempo. Los analistas han señalado anteriormente la fuerte demanda de oro de los bancos centrales de todo el mundo, incluso en medio de crecientes tensiones geopolíticas, como las guerras en curso en Gaza y Ucrania.

¿Merece la pena invertir en oro?

Los defensores de la inversión en oro la califican de "refugio seguro", argumentando que esta materia prima puede servir para diversificar y equilibrar su cartera de inversiones, así como para mitigar posibles riesgos en el futuro. A algunos también les reconforta comprar algo tangible que puede revalorizarse con el tiempo.

Aun así, los expertos aconsejan no poner todos los huevos en la misma cesta. Y no todo el mundo está de acuerdo en que el oro sea una buena inversión. Los críticos afirman que el oro no siempre es la cobertura contra la inflación que muchos dicen que es, y que hay formas más eficientes de protegerse contra la pérdida potencial de capital, como las inversiones basadas en derivados.

La Commodity Futures Trade Commission (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas) también ha advertido anteriormente a la gente que tenga cuidado a la hora de invertir en oro. Según la Comisión, los metales preciosos pueden ser muy volátiles, y los precios suben cuando aumenta la demanda, lo que significa que "cuando la ansiedad o la inestabilidad económica son elevadas, quienes suelen beneficiarse de los metales preciosos son los vendedores".

Incluso el actual repunte del oro ha registrado cierta volatilidad. Aunque sigue subiendo significativamente en general desde el comienzo del año, ha habido un puñado de tramos cortos con pérdidas. Los precios del oro cayeron durante varios días tras el anuncio de Trump del "Día de la Liberación" el 2 de abril, por ejemplo.

Invertir en oro, indica la Comisión de Comercio, requiere educación financiera para practicas bursátiles seguras, y para evitar posibles estafas y fraudes en el mercado.

