Tesla acuerda pagarle a Elon Musk un billón de dólares: lo haría el primer billonario de la historia

Video Así es como Elon Musk podría convertirse en el primer billonario (o ‘trillionaire’) de la historia

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, logró un paso importante para acercarse a la marca ser también el primer billonario de la historia, luego de que los accionistas de su empresa fabricante automotriz Tesla —de la que es el director ejecutivo— le aprobaran un plan de remuneración con una serie de objetivos financieros, que lo recompesarían con acciones de la compañía por valor de un billón de dólares.

El plan, que establece doce tramos por objetivos financieros y operativos en los próximos diez años, fue aprobado por el 75% de los accionistas reunidos en asamblea en Austin, Texas.

La votación se produjo tras semanas de debate sobre su trayectoria directiva en el fabricante de autos eléctricos y sobre si alguien merecía un salario tan desorbitado, lo que provocó acalorados comentarios por parte de pequeños inversionistas, gigantescos fondos de pensiones e incluso del papa.

La decisión corporativa en favor de Musk muestra que los inversionistas continúan confiando en él, pese a las dificultades que atraviesa Tesla por la caída de las ventas, de la cuota de mercado y de los beneficios, en buena parte por culpa del propio Musk y sus controversias como aliado del presidente Donald Trump, y su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se encargó de despedir a miles de empleados federales en la administración Trump.

Tras salir del gobierno, Musk se enfrentó con Trump en duros mensajes en redes sociales, en los que se lanzaron acusaciones mutuas, con el presidente amenzando los negocios de Musk, incluyendo a Tesla.

Hace apenas tres días, un informe europeo reveló que las ventas de automóviles Tesla volvieron a caer el mes pasado, incluyendo un desplome del 50 % en Alemania.

Aun así, muchos inversionistas de Tesla consideran a Musk una especie de hombre milagroso capaz de lograr hazañas empresariales asombrosas, como cuando sacó a Tesla del borde de la quiebra hace seis años para convertirla en una de las empresas más valiosas del mundo.

Los objetivos para conceder el billón de dólares en acciones no son fáciles, y uno de ellos incluye aumentar el valor de la empresa en el mercado bursátil casi seis veces su nivel actual, de 1.4 billones de dólares.

