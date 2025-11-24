Trump anuncia que visitará China en abril próximo tras una llamada con Xi

Video Trump hablará con Xi Jinping para concluir acuerdo sobre TikTok: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump anunció este lunes que visitará China en abril próximo tras aceptar una invitación de Xi Jinping para visitar Pekín.

T rump hizo el anuncio tras hablar por teléfono con Xi casi un mes después de que ambos líderes se reunieran en persona en Corea del Sur. En el anuncio, afirmaron que trataron temas como Ucrania, el fentanilo y la compra de soja estadounidense.

" ¡Nuestra relación con China es extremadamente sólida!", escribió Trump en una publicación de Truth Social.

Indicó, además, que correspondió con una invitación a Xi para una visita de Estado a Estados Unidos a finales del próximo año.

Pekín, que anunció primero la llamada telefónica, no mencionó las visitas de Estado, pero señaló que ambos líderes hablaron sobre comercio, Taiwán y Ucrania.

Puntos de disputa entre Trump y Xi

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Xi le dijo a al estadounidense que el regreso de Taiwán a China continental es "una parte integral del orden internacional de la posguerra", un tema crucial para Pekín que Trump no mencionó en su publicación.

Las omisiones de ambas partes indican que persisten temas de conflicto para las dos superpotencias, a pesar de que destacan puntos en común tras una serie de conversaciones para aliviar una guerra comercial que ha amenazado la economía global.

La conversación se produjo en un momento en que las relaciones entre China y Japón se han desplomado a un nuevo mínimo tras las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Takaichi afirmó que el ejército japonés, aliado clave de Estados Unidos, podría intervenir si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que, según Pekín, debe quedar bajo su control.