Sushi con sabor a pasta es una combinación que da un manejo ejemplar

Fiat puso a nuestra disposición por una semana un 124 Spider Lusso azul oscuro con transmisión manual de 6 velocidades (Fiat ofrece una transmisión automática también de 6 velocidades para los que no les gusta cambiar de velocidad manualmente o no saben hacerlo). Lusso (‘lujo’ en italiano) es como Fiat denomina a la versión intermedia de la línea 124 Spider, mejor equipado que la versión básica o Classica, pero menos potente que la versión tope Abarth la cual, aunque también utiliza una versión del ‘Multiair’ con sólo 4 caballos de fuerza más que el que motoriza a las versiones regulares, se siente definitivamente más energético y veloz.

Lo anterior no quiere decir que el Spider 124 regular sea un auto lento. Sus 160 caballos lo hacen acelerar de 0 a 60 millas por hora en 6.3 segundos , una aceleración que no le va a tumbar el pelo a nadie pero que tampoco se puede tildar de anémica. Pero las cifras de aceleración y velocidad tope, la cual en este caso es de 136 millas por hora, son totalmente irrelevante en un auto que cumple a cabalidad con la misión de proporcionar placer al conducir. El 124 Spider brilla gracias a sus características de maniobrabilidad , las que gracias a un simpático toque de sobre direccionamiento combinada que combinado con su configuración de tracción trasera, hace del tomar curvas a velocidad una verdadera delicia. Entrar y salir de autopistas en rampas curvas nunca fue más divertido.

Si hay algo que reprocharle al 124 es el comportamiento de su motor el cual no deja de recordarnos cuando no cambiamos de velocidad a tiempo. El ‘Multiair’castiga el error perdiendo una gran porción del estímulo del turbo alimentador apelmazándose como un perro de mal humor que no quiere caminar. Por mucho que nos gusta manejar con cambios no dejamos de pensar que la versión automática podría ser mucho más eficiente en la administración del impulso, así como de las expectativas del piloto. Habría que probarla.