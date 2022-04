Es falso que un documento de Pfizer revela lista larga de efectos adversos causados por la vacuna

Dado que cada día se producen distintos problemas de salud en la población, incluida la muerte, es de esperar que muchos de ellos se notifiquen después de la vacunación, aunque no tengan nada que ver con la vacuna. El reto consiste en ver si la frecuencia de un evento en particular se eleva por encima de la tasa de fondo [ incidencia en la población no vacunada], lo que podría indicar un posible problema.