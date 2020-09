¿Existe un nuevo plan de seguro "Trumpcare", que se le atribuye al presidente Trump, que "solucionará finalmente el problema de la atención sanitaria"? No, eso no es cierto. Un plan de seguro que se promueve en Facebook como "Trumpcare" no está relacionado con el presidente Trump. Lead Stories no ha examinado los detalles y el costo del supuesto plan, pero hemos llegado a la conclusión de que la mercadotecnia que lo promueve es muy engañosa. Facebook eliminó una página "Trumpcare" de la plataforma social, pero quedó un duplicado.