Ya son 3.6 millones los propietarios que han dejado de pagar sus hipotecas

El número incluye tanto a los propietarios atrasados en pagos de hipotecas que no están en indulgencia por los efectos del coronavirus en sus economías, además de aquellos que tienen un plan de indulgencia, pero no hicieron el pago de su hipoteca en abril.

Goyda expresó que los clientes que soliciten una suspensión de pago de hipoteca no se verán afectados, porque no se informara de dicho vencimiento de pagos a las agencias de informes del consumidor ni cobrarán cargos por pagos atrasados.

"Tsunami de cierres hipotecarios"

El economista y experto en inversiones, Carlos Guamán, director ejecutivo de “El Triunfo”, en Santa Ana, California dijo a Univision Noticias que, debido al incremento de personas que no pueden pagar sus hipotecas, “llegará un momento en que a la gente no le alcance el dinero para pagar su casa, porque no tiene trabajo, los negocios no abren y la ayuda del estímulo federal o estatal es insuficiente y tendrá que mudarse a un lugar donde pagar menos, venderá su casa o entrará en una ejecución hipotecaria”.